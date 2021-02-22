綠鬣蜥對台灣而言是外來入侵種，這幾年綠鬣蜥族群更在高屏地區快速擴張，造成農業損失、破壞生態平衡。但就有網友爆料指出，有人在追捕綠鬣蜥的過程中，竟然殘忍地虐殺綠鬣蜥，包括把鞭炮塞進綠鬣蜥的嘴裏，把牠活活炸死，相當不人道。

該名網友在《爆怨公社》中指出，雖然她支持移除外來種，但絕對不支持虐殺為樂的心態「我愛綠鬣蜥，我是綠鬣蜥的飼主，真的看不下去一堆人仗着移除外來種的名號行虐殺綠鬣蜥為樂！同樣是外來種，待遇怎麼差這麼多？只是差在沒有法律保護就可以不尊重生命嗎？法律是道德最低底線，連一點道德都沒有，還在沾沾自喜在幫農夫移除外來種？如果法律沒有保護貓狗，你們是不是也會以獵殺他們為樂？」

該名網友更大罵這些虐殺綠鬣蜥的人士，她表示請各位「正義的大俠們」尊重生命，「不然你們跟畜生沒甚麼兩樣！」。其他網友們也紛紛表示支持與贊同，就有網友說：「虐殺真的不ok」、「根本一堆心理有病的變態」、「移除不等於虐殺」、「勿戲弄生命」。

彰化野鳥學會總幹事李益鑫曾表示，綠鬣蜥一次繁殖就能生下30到70隻，幼體雖易因低溫死亡，但一隻成體可能一天就吃掉一塊農地的三分之一，甚至一半的農作物。更困難的是，只要第一次沒抓到，再來綠鬣蜥的警覺性就會提高，變得很難抓。另據農委會統計，綠鬣蜥全台去年移除數量已達14,536隻，其中以屏東縣移除8,570隻最多。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！