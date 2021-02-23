每年農曆新年都是增肥的危險時間，餐餐大魚大肉，還有大量蘿蔔糕、年糕、糖果、朱古力……每天都引誘不絕。加上今年疫情關係，運動場和健身室都未開，日日唔係拜年，就係坐喺屋企，想唔肥都難！所以今日便請來美女教練Kelsey教大家10個簡單快速的瘦身動作，而且都是在家中也能做的鍛煉，大家沒有藉口不做運動減肥了。

Kelsey是一個芭蕾舞導師，同時也是一個塑身導師和伸展教練，教大家運動適合不過。不過不要看Kelsey身形那麼fit，好像一點肥肉也沒有，其實她也有放鬆長肉的時候，之後也是靠運動減肥。「因為疫情關係，健身室關閉，不能教班之餘，自己也少了運動，加上我為食，停業期間重了4公斤！所以在今次新年期間 我不停提醒自己要少吃一點糕點類食物，甜品也要節制。」她說在疫情期間，自己也開始喜歡和習慣在家中運動。不過要留意是，在家多是赤腳運動，可選較厚的瑜伽墊，令到在做一些彈跳動作時會有更高的保護性。「例如跳起落地時不會那麼容易弄傷膝蓋，躺下做的運動也可以更好地保護腰背，做得更舒服。」

而今次Kelsey教的10個動作，有針對性的局部運動，亦有全身的有氧運動，她提醒：「最好可以一次過做齊10個動作，每個動作都是20至30秒或20至30次，每個動作做3至5組，每組動作之間可休息10至20秒。不過謹記要量力而為，可循序漸進地增加時間、次數和組數。」以下就有10個動作簡介，不過實際動作如何，要留意的事項，就睇片慢慢學吧。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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