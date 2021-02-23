台南安平知名的巨型裝置藝術「大魚的祝福」再傳出好消息，榮獲「2020美國照明設計獎」，這是繼獲「台灣景觀大獎」及「2020 IESA美國國際照明設計大獎」後的第三座獎。

連奪三獎 表揚照明藝術設計師

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，LIT美國照明設計獎是表揚國際才華橫溢的照明產品設計師和照明實施者的努力，是近年針對設計領域頒發國際獎項，「大魚的祝福」能再獲獎項，是國際上對於這個作品在照明藝術設計及創造力的最大肯定。

安平老街散步至港濱 漁光島遊月牙灣沙灘

「大魚的祝福」現已成為安平港濱重要的觀光景點，更是旅客必朝聖的拍照熱點。近年台南市府在安平港濱陸續新增休憩旅遊點，將港濱區域串連成為舒適的散步休憩環境，如「1661台灣船園區」、「德陽艦園區」新增展示ST-2鯊魚機、安平遊憩碼頭的大魚星光牆等，讓遊客可以將旅遊行程從安平老街延伸至安平港濱，更可以順道前往漁光島探訪林下秘境或月牙灣沙灘等，相信台灣民眾定會趁着即將到來的228連假，安排前往朝聖。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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