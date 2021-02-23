不說不知，原來食得「太好」也是患上老年黃斑病變的成因之一。眼科專科醫生黃禮文（Raymond）表示在歐美、香港等發達國家，老年黃斑病變是50歲以上人士的頭號致盲殺手。「老年黃斑病變跟三高有關，原因是BMI過高，例如飲食不均衡、脂肪吸收過量，都會增加患病風險。」黃禮文醫生指十多年前此病沒有醫治方案，現時病人較為幸運，可以透過注射血管內皮細胞生長因子抑制劑來改善視力。

黃禮文醫生早前與老朋友譚玉瑛一起入廚，二人相識於拍攝兒童節目。是次更一同煮清新素食，一邊討論飲食對老年黃斑病變的影響、預防及治療方法。

預防：多吃深色綠葉蔬菜

黃禮文醫生自4歲開始拍攝兒童節目《430穿梭機》、《閃電傳真機》至13歲，跟譚玉瑛認識三十多年，二人不時聚首。這次一同製作素食「植物豬肉羽衣甘藍漢堡」，譚玉瑛說她尤其喜歡吃羽衣甘藍，至於植物豬肉則沒有吃過，但樂於嘗試新事物。「我喜歡嘗試不同的食物，我認為人生的食物字典，範圍應要擴闊一點，那麼找到快樂的點子也自然多一點。」

黃禮文醫生對植物豬肉就不感陌生，他指自己每星期有一至兩天吃素，「植物豬肉不含膽固醇，脂肪又較少，而且飽肚，除了健康也減少殺生。」黃禮文醫生指，羽衣甘藍含有豐富的葉黃素、鐵質和鈣質，葉黃素能有助維持眼睛健康；亦有助減少吸收脂肪，降低BMI過高及患上老年黃斑病變的風險。

症狀：直線變扭曲中央影像模糊

除了BMI過高外，老年黃斑病變的成因還有很多，黃禮文醫生解釋主要成因為遺傳基因，另外亦與年紀有關。「老年黃斑病變患者通常是50至55歲以上的病人；而吸煙亦會增加患病風險以及病情變差。」

欲知自己有否老年黃斑病變的症狀，病人可用俗稱「格仔紙」的阿姆斯勒方格表來進行測試。如患者看着格仔紙的直線時，線條會變為扭曲，或中央視力模糊而四周依然清晰，甚至中央影像出現缺失，這些都是常見的症狀。黃禮文醫生補充：「有些病人說看到地板階磚變成波浪紋，甚至樓宇呈彎曲。如出現這些症狀，便應馬上求醫。」

類型：九成屬乾性 一成屬濕性

老年黃斑病變又可分為「乾性」及「濕性」，九成患者屬乾性，約一成屬濕性。黃禮文醫生解釋兩者關係：「有些病人會先患上乾性老年黃斑病變，再慢慢演變為濕性老年黃斑病變。但亦有病人沒有經過乾性階段，便直接患上濕性老年黃斑病變。」

目前治療乾性老年黃斑病變的方案，主要是透過補充劑來延緩病情惡化。「如乾性黃斑病變沒有濕性的症狀，即出水或出血，醫生亦只能一直觀察，希望病情不要惡化，以及勸勉病人改善生活及飲食習慣。」

治療：血管內皮細胞生長因子抑制劑

濕性老年黃斑病變以注射藥物為主要治療方案。「醫生會在病人眼球內注射血管內皮細胞生長因子抑制劑，藥物能有效幫助病人恢復視力並減少復發機會。注射次數因人而異，病人通常最少要先打3針，每次相隔一個月，而部份病人或須繼續注射。」另外黃禮文醫生亦提到，當部份病人出現特別情況時，或須透過激光以作進一步治療。

雖然老年黃斑病變與基因有關，但亦不等如完全無法預防。戒煙、減肥令BMI回復理想、均衡飲食亦十分重要，例如多吃綠色蔬菜、含抗氧化物的食物如水果和杞子等亦有助護眼。黃禮文醫生建議乾性老年黃斑病變患者應定期作檢查，一旦病情惡化便要盡早醫治。

植物豬肉羽衣甘藍漢堡

材料：

植物豬肉 1包

羽衣甘藍 180克（去莖、葉撕成小塊）

漢堡包 3個 （切半）

蒜茸 2瓣

純素蛋黃醬 2湯匙

粟米油／米糠油 1 湯匙

鹽、黑椒 少許

製法：

1「植物豬肉」加少許鹽、油、黑椒碎撈勻，醃10分鐘。然後搓成球狀，再壓成漢堡扒；

2 中大火燒熱平底鑊，落油，加羽衣甘藍略炒，加蒜茸炒香，最後加少許鹽調味。備用；

3 中大火燒熱平底鑊，落油，將「植物豬肉」漢堡扒放入平底鑊，煎2至3分鐘後反轉另一面，蓋上鍋蓋煎3分鐘至金黃色。灑上黑椒碎，備用；

4 漢堡包於坑紋鑊上烘熱。取出漢堡包，依次序放上「植物豬肉」漢堡扒、羽衣甘藍、純素蛋黃醬，最後蓋上漢堡包即可。

製作貼士：植物豬肉較為黏身，因此毋須加生粉撈勻亦可。

採訪：黃以聲

攝影：郭于祺、伍永健、張志孟

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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