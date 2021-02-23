帶寵物出門時，替牠們繫上牽繩，除了能避免毛孩發生意外，也能防止與周遭人、寵產生衝突。日前，台灣新北市便發生一宗寵物未繫牽繩釀成的意外。新北市政府動保處於16日接獲民眾通報，林口區一位老翁帶着一群犬隻私入鐵工廠內將貓咬死。動保處與員警到現場查辦，發現違法者為黃姓拾荒阿伯，違反動物保護法第29條疏縱攻擊性犬隻，但考量到阿伯長年獨居、難意識到自身行為已觸犯法規，將依據行政罰法第8條及同法第18條減輕裁罰，並處以1萬元新台幣罰鍰。此外，動保處也協助阿伯將犬隻帶入室內用鏈繩繫好。

大年初五動保處接獲廠家通報，林口區一位阿伯帶着5隻狗闖入當地一處鐵工廠。經廠家的監視器畫面顯示，事發於大年初三（14日）下午3時左右，見5隻狗跟隨拾荒阿伯進入鐵工廠後，在辦公室外發現貓咪，隨即圍攻張嘴啃咬。飼養人發現後立即出面制止，不料貓咪早已奄奄一息。員工林小姐表示，該名阿伯經常未經同意就進入鐵工廠，撿拾廠內廚餘等雜物，這次又未經同意進入，事發當時突然聽到吵鬧聲，察看後驚見廠內黑貓倒地動也不動，感到相當心痛。

帶着狗狗闖入工廠的阿伯，其實是名81歲的獨居老人，長期從事資源回收工作養活自己與狗狗。他表示該群犬隻原是流浪犬，常有一頓沒一頓非常可憐才陸續收養，有時會跟隨他一起撿拾資源回收物，他每天都要回收廚餘餵養牠們。當日下午約3時，他如往常要去工廠撿拾廚餘，這5隻狗跟隨他進入廠區內，突然聽聞慘叫聲趕緊查看，發現犬群正攻擊1隻黑貓，當下立即驅趕犬隻。

經查辦，這名阿伯是弱勢族群，且他並沒有故意要放任犬隻攻擊貓，當下認為貓遇到危險應該會爬樹，現在貓死了，按照過往經驗是要吊掛在樹頭上。由於獨居加上高齡故較少得知對待動物方式，也因此沒有動物保護意識和觀念，稱呼飼養的動物為畜生。當老翁聽到要接受裁罰，無法接受，一度拿起農藥要喝下肚，經動保處和警員在旁開導才作罷，他也願意向廠家道歉。

動保處表示，考量阿伯獨居又高齡，其社會地位及個人能力、認知能力，難意識到該行為屬不法，依行政罰法第8條及同法第18條將減輕罰則開罰1萬元新台幣，將以分期方式讓黃姓阿伯繳納，後續也會協助做好犬隻管理，包括將犬隻移入室內或繫繩，並告知犬隻外出必須要有成年人伴同、繫牽繩及採取防護措施，避免再傷害其他動物或人。動保處提醒民眾，攻擊性寵物外出須採防護措施，包括繫繩長度1.5公尺內及佩戴透氣口罩。每隻動物都是可貴的生命，任何人都要珍惜及不可傷害，保護動物是每個人的責任，並呼籲民眾帶寵物外出須繫牽繩，可避免寵物衝出或遭到攻擊。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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