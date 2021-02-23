模型界女YouTuber在網絡大熱，大家可能是睇女多過睇模型，但其實由女生角度出發砌模型也是很好的實驗。這次由未試過砌高達模型的女主持Flora跟模型導師Kenji學習，砌好一副EG RX-78-2模型兼嘗試初階的滲線和舊化技巧，除了可以指導一些新手常犯錯誤之外，也可以讓不懂模型的女生理解模型的樂趣。

模型鉗平面貼零件 刀刃越深入越好

模型鉗點用，可能男生都覺得唔使講，但原來新手第一次拿上手，是真的可能拿反了的，Flora就用了凹面那邊，其實一定要用平面那邊貼着零件剪。另外Kenji提到另一個重點，是很多人只會用鉗的前端去剪件，但剪鉗是會越剪越鈍的，所以不應該長期使用某一個位置；而且很多時受位置所限，要用到前端去剪細小的零件，所以平時剪件應盡可能用剪鉗較入的部份，盡用剪鉗刀刃，提升耐用度。

經驗較豐富的模型友多數會用兩刀剪法，第一刀不會貼邊剪，預留空間將所需零件從模型框取出；第二刀才貼邊剪齊。這樣零件受壓較少，俗稱水口的剪口位就會較少出現白化或不齊整的情況。

滲線液分三種顏色 防爆膠小貼士

這次算是初學者課程，就不特定用砂紙磨，直接進入滲線部份。有部份模型友喜愛全機皆用黑色滲線液，Kenji推介大家用3種不同顏色的滲線液，出來的效果會比較柔和。若果白色件用黑色滲線，對比會太強烈，因此可以視乎零件的顏色選擇色調相近的滲線液。 一般來說，白色件可用灰色滲線，紅色、黃色件可以用啡色滲線，灰色件就用黑色。

模型店售賣的滲線液已經稀釋調配過，流動性很高，用蓋子連着的刷毛一點，就會自動沿着零件的刻線填滿。不過要注意的是，滲線液是珐瑯油的一種，珐瑯油會侵蝕受壓力的塑膠，滲線時會出現零件爆裂的慘劇。Kenji教路，滲線時最好先拆開零件，沒有合起來榫位就應該不會爆膠。Flora這次新手試也十分順利。

滲線時一定會有出界的情況，但毋須擔心，因為可以用珐瑯油溶液或者白電油輕鬆清理。只需要用棉花棒沾上白電油，再在零件上輕掃即可，已滲在線內的珐瑯油是不會被抹走的。如果要處理一些凹位，可以先將棉花棒上的棉花用力拉出來。要注意清潔時不要心急，有些污迹是清潔第一次時不會留意到的，要等溶劑或白電油乾掉才會出現殘留物；因此清理完一次後，可以先放下手頭的工作，等一段時間再重新檢查。

女主持Flora表示，動手砌之後能體會模型愛好者的心情，看到零件慢慢成形有很大滿足感，一旦開工就不想停下。而且滲線時更能體會學海無涯，總是有做得更好的空間。接着，Flora會在下段影片嘗試挑戰用舊化粉盒做一些簡單的舊化特效。

記者：司徒港燊

攝影：伍永健、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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