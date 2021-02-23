黑眼圈、瘦面、色斑……或許你只想到美容療程，但其實中醫也能美膚瘦面！安安和Ceinlys不時擔任主持工作，常常現身幕前，必須保持最佳狀態，而她們也是愛美一族，平日不單會化妝、進行美容療程，更試過以中醫美容來令自己變得更美，冀能「由內靚到外」！

美顏針韓國引入 可治面部神經疾病及美顏

「如果以100分為滿分，我會寫101分（愛美）！」安安笑言自己十分愛美，惟不良習慣如晚睡、多飲咖啡等，容易令皮膚變差，故她平日會進行美容療程如人手按摩、使用儀器等，希望能改善皮膚問題，令膚色更有光澤、變得尖面等，她更試過以中醫美顏針來改善皮膚問題。其實美顏針分不同流派，當中有美顏針技術從韓國引入，改良傳統針灸的針法，可應用在面部神經疾病治療及美顏方面，不只在傳統穴位進行針灸，更可針對面部輪廓及肌肉、筋膜位置、結構及功能，以適合的針法來改善指定問題。

安安本害怕打針，看到一支支美顏針刺在面上，她的第一印象是害怕，但她在網上搜集資料時發現美顏針為無痛、無血及沒有副作用時，她就下定決心一試。雖然對針感到害怕，但因美顏針的針較幼，故安安並無感到不適，「當中醫下了數針時，我問她開始了沒有，感覺不到已開始進行。 」

安安現時進行了6次美顏針，她指當初想以美顏針改善黑眼圈、膚色等問題，故這些位置會刺得較多針。她表示中醫會先放鬆她的頸部，再於頸部下針，並慢慢下針至頭頂，而刺到骨時就有麻痺感覺。她認為美顏針根據筋膜、穴位等來刺進皮膚，可到達深層位置，與美容療程相比更直接到位，「我覺得面部尖了，袪了水腫，肌膚更有光澤，我面部本有斑點，也幫我袪斑。」而她不只進行美顏針，更遵循中醫的建議來改善作息，「整塊面的氣色也變好，特別是血氣，當血氣運行，皮膚也變好。」

天然美容方法 無痛無血無過敏

Ceinlys除了日常護膚，也會進行美容療程，她曾試過做HIFU、激光等，雖然有效，但過程中感到疼痛，故她一直想尋找較天然的美容方法，經朋友介紹，她嘗試了美顏針。起初她也質疑美顏針的成效，但心想「西醫治標、中醫治本」，故以一試無妨的心態來嘗試，結果喜出望外，現時Ceinlys進行了4次美顏針，連粉底也可選白一度，「黑眼圈有所減淡，特別是笑起來時出現的紋都有各方面的改善，進行美顏針後，我覺得有緊緻的感覺。」

Ceinlys曾以中醫來調理身體，亦曾進行針灸，本難把美容與中醫拉上關係，「中醫可能是針灸、拔罐、刮痧等，好像與美容不相關，大多也是治療疾病。」可是，當她親身嘗試後，卻有另一番感受，「起初以為刺在面上會十分酸痛、害怕，始終也是面部，但這比我想像更無感覺。」進行後沒有滲血、痕癢及過敏，她更笑言自己在進行美顏針時睡着了，Ceinlys亦同時配合中藥飲用，故皮膚變得更健康及紅潤，看起來不會太暗沉。

【5招修護美白零瑕肌】健康蘋台網上FAN享會

記者：鍾卓瑜

拍攝：張志孟

編輯：鄒仲安

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