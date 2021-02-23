我們睡眠的時間可短可長，有些人天生就不用睡8小時，叫短睡族，他們睡醒後依然可以正常工作、遊樂，和遺傳基因有關。8小時只是一個平均數值，如果過度追求這個8小時概念，反而會產生壓力，讓自己在沒有達到這個時數，覺得自己就是睡眠不足。

成年人一個星期睡眠約50小時最理想

睡眠的時數和性別、年齡、體質有關，嬰兒時期要睡12小時，青少年要睡8至10小時，成年人只需要7至9小時。當我們偶然一晚睡得不好，其他6天還不錯的話，一個星期中有大約50小時的睡眠，平均每晚有7小時的話，其實也算合格，仍能如常生活。睡前90分鐘不玩手機，讓自己從緊張的生活保持一個距離，讓自己靜一靜，可以更容易入眠。晚飯後也不宜劇烈運動，避免腦內啡過多影響入睡。

而有些人睡到半夜會盜汗發熱，中醫認為是陽不入陰，人體自律神經是調解呼吸體溫的系統，當人體長期受壓或者用腦過度，就像一個手機開了很多App，佔用了很多短期RAM，多數這個情況手機就會無緣無故的發熱。人體也一樣，中醫認為這是陰虛內熱，容易發生盜汗，然後又更加陰虛，這種情況可以透過滋陰養陰的中藥改善，效果非常理想。

女性潮熱盜汗可服加味逍遙散

當女性更年期的時候也容易因為卵巢分泌的改變，而發生潮熱盜汗，這個時候可以服食加味逍遙散，由於更年期還會帶來其他的伴隨症狀，例如周身骨痛、心悸、失眠，這是因為身體本身有些小問題，會在更年期浮現出來，如果想預防，其實可以在45歲，剛踏入更年期的時候進行調理，找中醫師把小問題，俗稱暗病，用治未病的理念預防，透過一些疏肝養陰健脾補腎之法，邊治療小問題，邊預防大問題。既可預防臉上出現色斑，減慢白頭髮的出現，又可以調整睡眠，改善消化，講到尾，就是抗衰老，很多疾病都是身體退化而來，因此到了50歲，便會不知不覺對養生十分感興趣。

睡前30分鐘足浴可助眠

如果想睡得一覺好眠，可以嘗試安神足浴法。當我們身體雙腳血液循環好，整個人都會暖暖的，在降溫時身體會產生疲倦感，但泡水的溫度不能太高，以免太興奮，因為陽氣不能升發過度。有些人平時的心跳已經達每分鐘90，這些人不能過度運動，晚上也不能泡腳太耐，可能會有反效果。可以選擇睡前30分鐘洗澡，也會產生降溫疲倦效果，不妨一試。

究竟幾點睡是最好？中醫提倡子午睡，子時（晚上11點至凌晨1點）是陰氣最盛、陽氣衰弱之時。中醫認為「陽氣盡則臥」，在這個時候睡眠質量最高，而午時（中午11點到1點）是陽氣最盛、陰氣最弱之時，中醫認為「陰氣盡則寐」，就算無法入睡，也要讓自己鬆一鬆，靜一靜。午時是心經循行時候，若陽氣最盛時，能修心養性，的確是保護心臟的一個好方法。而夜晚子時是膽經當令，準備養好肝血的時候，因此最佳睡着時間是夜晚11點呀，很偶然12點睡也沒有大問題的，因為很多職業也要夜晚當值呢。

撰文：香港註冊中醫李廣冀博士（柴醫）

編輯：鄒仲安

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