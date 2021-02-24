收養一隻流浪貓，改變的除了是貓咪的一生，還有自己的人生。英國街頭藝人James Bowen與受傷流浪貓Bob的真實故事，於16年改編成電影《街角遇見貓》（A Street Cat Named Bob），全球放映大受歡迎。真身出演的流浪貓Bob更一躍而成大明星，可惜Bob已於上年年中離世，剩下遺作電影續集《街角再遇Bob》（A Gift from Bob），延續貓貓的愛。現在《動物蘋台》將送出《街角再遇Bob》電影戲票，請貓奴們免費睇戲！

第一集《街角遇見貓》訴說的是James（由Luke Treadaway出演）與Bob（本尊演出）在街頭相遇的故事，Bob令他重燃人生希望，戒掉毒癮，拿起結他與Bob一起為倫敦街頭的途人獻上音樂。來到續集，James與Bob好不容易排除萬難成為家人，聖誕前夕繼續上街獻唱，卻引來動保執法人員的質疑，擔心貓貓被利用作賣藝，甚至想強行把Bob帶走，拆散這個人貓小家庭。Bob演戲天份爆燈，表情動作豐富，加上圓滾滾的可愛萌樣，迷倒一眾貓奴。牠坐在主人肩上的招牌動作，基至懂得與主人擊掌，更是令貓奴羨慕不已。想欣賞這隻醒目貓咪的最後倩影，就記得不要錯過了。

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James遇上了改變他人生的Bob，你又有沒有遇上了改變你一生的主子？家有毛孩的你，只要在《動物蘋台》Facebook專頁指定帖子留言，分享你家毛孩的相片，簡述你們的故事，就有機會得到《街角再遇Bob》電影換票證兩張，免費入場欣賞。快點留言分享吧！

撰文：李珮禎

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