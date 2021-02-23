瘟疫一年，失業大軍持續擴大，不少人被迫「炒散」。40歲的鄭展晴，朋友都叫他做「炒散王」，freelance經驗10年，問他做過多少份散工，他想了想，卻答不上，最後借助手機一份份記下來：玻璃藝術家助手、舞台劇演員、配音員、音響設計、電力工程公司文件處理、波波池測試員……不能盡錄。炒散，或曰臨時工，收入不穩定，但展晴在疫市下收入竟大增，去年較2019年賺得更多。

展晴有不少炒散心得，值得參詳：一，要儲時間建立人脈，別以為一開始炒散便可以維持生計，他當初用了兩年先儲夠人脈及足夠工作；二，忌冇方向，要認清自己技能及長處；三，要勇敢接受新挑戰，他當初做電力公司行政工作，看似完全不相關工作亦要試；四，要隨時有後備方案；五，要規劃及計算收入，投資生財工具。

跟了展晴兩天，發現他的工作很多元化。要數最開心的散工，他說一定是農曆新年扮財神。「財神是每年收入較高的工作之一，農曆新年會在商場為某些品牌扮財神在街上影相、派金幣，每日做四至六小時連續做十日已有萬多元，因為有利是收。」做財神要有甚麼技能？「大多是睇樣，背熟吉祥說話，最緊要唔怕醜，做散工外向都很重要。第一單是朋友介紹，第一單工作人工會較便宜，但起碼有個好開始。」展晴說自己不夠肥，不會做聖誕老人。

三十歲轉行 認清強項定位清

今年四十歲的展晴做了十年散工，他在美國遙距大學工商管理畢業，做了六年膠袋銷售員，當時月薪平均四萬多元，三十歲時因犯錯而被公司解僱，當時覺得迷惘，「不知道如何走下去，應該是找份正職？跳出來做自己喜歡的事？那時我都三十歲，有很多人覺得難再轉行，但我告訴你，一定不是。」當時未找到方向，便加入了炒散行列，原本打算做住先，後來卻覺得工作時間短，反而愛上炒散行列。

最初炒散生涯並不成功，因為缺乏方向，工作不算多，積蓄由二十多萬變到欠卡數約五萬元。「我花了兩年困在家尋找方向，剛開始時應該甚麼都試，炒散需要經過一個甚麼都做的階段，慢慢定位，如果打算炒散，我建議要有一筆儲蓄，讓你去儲人脈和工作機會。」

由於他曾在公餘或課餘時間玩舞台劇和上配音班，認清自己強項後，便向這兩方面發展，「炒散需要定位，我今日做侍應，明天做裝修，後天做配音……我的定位是戲劇和配音，所以我有不同的散工，配音教發聲都是一部份，做演員做後台音響都歸納為同一部份。」他除了替廣告及電影配音，還有教配音班及教人用聲課程，更研發出一套配音器材，可以一個人帶着器材教學，將普通課室設計為配音室，自創生財工具，「可即時聽到配音效果，全港只有我做到。」他說，做散工一定要清楚記錄收入。「計算收入，先知道可以花多少錢，投資生財工具，我有一個舞台劇演員朋友，窮到冇錢上網，每次都要等到他有Wi-Fi上網時才聯絡到他，由於一來一回太麻煩，最後沒找他工作。」

展晴二〇一九年每月收入有二萬二千元，去年有約二萬五千元，工作時間短，有時一日只需工作三、四小時，有時間便籌備劇團。

有後備方案 疫下急轉彎

去年武肺肆虐，收入不受影響，最主要是他有一份電力工程公司的工作，需要和電工一齊上門，向住戶講解電力安全和維修事宜。「疫下很多教學工作都停止了，所以即時加大非藝術工作的比率。我媽媽經常教要有後備方案，做散工亦要接受新事物，看似完全不相關的工作都要試，這份工有如救命草。」

炒散雖然生活自由，但亦要面對不少現實問題，「如果為了賺更多的錢，我建議大家還是做全職。做散工是為了生活態度。」現時展晴和父母同住屯門私樓，由於雙親是退休公務員，所以有長俸，家庭壓力不大，但都有畀家用。單身的他都想結婚，但曾有女朋友嫌棄他炒散，父母亦不喜歡他的工作模式，「任何傳統父母當然會反對，最重要是令他們有信心，不會問他們拿錢之餘，亦要畀家用。」

低物慾 唔租樓冇買過錶

炒散絕對要減少恒常支出，「就算今年很好，不知道明年狀況會如何。」所以展晴會盡量減少每月的支出，如保險、租樓，「我的經濟能力絕對可以租樓，但我不會，是因為始終是每個月要定額支出。」他說自己算是低物慾，電話用到壞先換，現在用Nokia中價機，零旅行意欲，對上一次已是六年前去台灣，成世人冇買過手錶，唯一較花錢是本身喜歡吃東西，會去「食好西」。

他說同屆同學大多有穩定職業，如教師、會計師，「很有趣，和他們出去吃飯，他們最初覺得我工作很不穩定，但後來反而羨慕我，為何？通常都是工作上不如意，在事業上停滯不前，又預想到不能升職，人工已是盡頭，他們會覺得這樣便一世，沒有進步、渾渾噩噩……反而羨慕我不停轉不同工作，有不同發展。」看展晴的日程表，工作已安排到今年七月。「做散工當然壓力大，下一單可以不找你，所以口碑很重要，個腦又要不停轉，同一時間諗很多東西，我今日做這份工，個腦已經諗之後的安排，要去跟客人傾不同活動，有時間就要去增值自己。」對於所謂穩定，他有不同演繹，「甚麼是穩定，其實不是職業的穩定，任何穩定的職業都是可以隨時叫你走，對我來說，穩定是技能，你有甚麼技能便跟隨你一世。」

記者：何嘉茵

攝影：李軒、曹偉樂

剪接：李軒

部份圖片由受訪者提供

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