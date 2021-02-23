近日發現網上很多人問：「20萬買全新車，應該買甚麼車好？」 20萬元這個價位其實有不少選擇，例如本田Jazz、鈴木Jimny、Solio、Hustler和Swift等。不過，若給我選擇的話，一定是今次試駕的這部富士XV。

能以19.9萬元的價格，買一部有水平對向（boxer）引擎、全時四驅、Apple Carplay、Keyless Entry、全車氣袋的小型SUV，這樣的新車，可以說毫無懸念「去馬」了。不過今次測試的XV，並非19.9萬元的入門版，而是俗稱「貴版」、貴7萬元的EyeSight版本。從外觀上看，入門版跟貴版大致上一樣，只是平價版用了17吋輪圈，貴版則是18吋輪圈。平價版的頭燈使用鹵素燈泡，貴版則使用附有轉向功能和高燈輔助的LED頭燈組，而2021年的新版本XV，鬼面罩和泵把更是全新設計。

保持距離 保命級自動偵測

貴7萬元，EyeSight版最值回票價的地方，絕對是其「保命」級數的EyeSight主動式安全系統。循例講講歷史，富士的EyeSight技術，要由1989年說起……

當時富士重工業開始試行利用兩組鏡頭作偵測，然後把數據分析，用作駕駛輔助的相關研究。車廠在兩年後的第29屆東京車展上，發表了主動駕駛輔助系統（Active Driving Assist），在當時是非常先進的主動駕駛輔助系統。車廠在1999年將ADA量產，並於日本在第三代Legacy Lancaster ADA車型上首次配備，因此ADA絕對是EyeSight的前身，也說明了富士的主動安全系統，歷史源遠流長。

ADA在2004年獲得日立旗下的日立汽車系統公司的支援，將系統結合單組式高解像鏡頭，並一起開發影像處理系統軟件，最終發展成現行的EyeSight系統。據廠方所說，所有配備EyeSight的富士車款，都在美國高速公路安全保險協會（IIHS）的預防正面碰撞測試中，取得最高評級，安全性非常出色。

今次試駕這部XV EyeSight版本亦不例外，特別喜愛當中的幾項功能，例如主動車距控制巡航系統（Adaptive Cruise Control），它有別於一般定速巡航系統，可讓駕駛者選用特定的行駛速度，透過自動偵測距離及調整速度，跟前車保持特定的距離。系統會透過引擎、傳動及煞車系統，讓車輛保持特定的行駛速度與距離。此外，它還有前車起步提示（Lead Vehicle Start Alert），當車輛處於停車狀態時，若偵測到前車起動，就會發出警示提醒，駕駛者盡快開車。當然，EyeSight還有很多功能如預警式煞車、行車線維持和防撞動力管理等。筆者認為這些功能對需要共用車輛的家庭來說非常有用，因每位家庭成員的駕駛技術有別，EyeSight正好保障了眾人的安全，這數萬元絕對值得加。

四驅佈局 穩重剛性高

至於動力方面，無論平版跟貴版的XV，機械配置都是一樣，大家同用一副編號FB20D、2公升boxer四缸自然吸氣引擎，最大馬力156匹，峯值扭力196Nm。它配以一套Lineartronic無段變速波箱，機械規格較為平淡。但由於boxer引擎本身受惠於低重心的優勢，讓XV的操控表現令人耳目一新。再加上富士車款都配備了Symmetrical AWD，有別於市面上那些電子四驅系統，富士所使用的四驅行駛感極之穩重，加上今代XV採用SGP底盤，車身剛性亦得以提升。

純粹以操控和安全來說，XV的確比同級日本對手有明顯優勢。不過富士多年來走務實路線，內櫳佈局略為平淡，追求奢華的買家可能感到失望。雖然後排空間感稱得上充裕，但礙於它是四驅車佈局，傳動軸侵佔了中間部份空間，影響後排中間乘客的腳位。而無論是平版或貴版，均不設後排冷氣出風口，實在有點可惜。雖然如此，今次試駕的XV EyeSight版仍配備8吋大屏幕連3.5吋彩色資訊顯示屏、皮革座椅、天窗、雙區恒溫冷氣，以及電動座椅連記憶功能。以不到22萬元買到配有上述設備的SUV，再加上富士本身獨當一面的四驅和boxer引擎配搭，已經輕易顯示出買家的品味了。

Subaru XV 2.0i-S EyeSight

引擎：1,995cc 水平對向四汽缸

馬力：156ps/6,000rpm

扭力：196Nm/4,000rpm

傳動：CVT無段變速波箱，四驅

車價：$289,800

查詢：Subaru HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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