常言道：「馬照跑、舞照跳」，原來移居英國後，六合彩都可以照買！英國「六合彩」的頭獎獎金平均高達500萬英鎊（約5,495萬港元），究竟點樣買、點樣贏、點樣領取獎金呢？

英國Lotto玩法最似「六合彩」頭獎至少200萬英鎊

National Lottery是英國國家特許經營的博彩遊戲，當中以Lotto的玩法跟香港六合彩最接近，對香港人來說，應該十分容易理解——在1至59個號碼中挑選6個號碼，可以自己揀心水號碼，或者買「電腦飛」，兩蚊英鎊可買一注，即六個號碼組合。每星期攪珠兩次，逢星期三晚上8點和星期六晚上7時45分進行。一部風車旋轉型的電動攪珠機裏，會裝着6種顏色、共59個號碼波，攪珠當晚會攪出7個中獎號碼，包括6個主要號碼，以及1個特別號碼（Bonus Ball）。

六個中獎級別 頭獎至少200萬英鎊

要贏得頭獎（Jackpot）的話，必須6個主要號碼全中。逢星期三頭獎至少有200萬英鎊（約2,199萬港元），星期六則有380萬英鎊（約4,179萬港元）。頭獎彩池最多累積5次，假若仍然無人中頭獎，二獎得主已經可以贏走Jackpot獎金！如果你中「五個半」字，即5個主要號碼加特別號碼，就可贏得固定獎金100萬英鎊（約1,100萬港元）。所有獎金都可以一筆過領取，以及毋須繳稅。得獎金額如下：

頭獎：無固定，按累積彩池而定

五個半字：獎金100萬英鎊（約1,100萬港元）

五個字：獎金1,750英鎊（約19,234港元）

四個字：獎金 140英鎊（約1,540港元）

三個字：獎金 30英鎊（約330港元）

兩個字：無獎金，免費獲得下一次攪珠的「電腦飛」一注（Free Lotto Lucky Dip）

年滿16歲 非英國公民亦可購買

非英國公民也可以買Lotto，只要你年滿16歲，都可以用以下兩種方法購買。第一、在英國境內的投注站或指定超級市場和零售店舖買飛；第二、在英國National Lottery官方網站或手機應用程式落注。但領獎方法按不同獎金級別而定，領獎者可以在投注站、買飛地點，甚至郵局領獎，亦有機會須要以英國Direct Debit（自動扣帳）服務，甚至親身領獎。中獎後，必須在180日內領獎。

52號最熱門 過去180日出現75次

根據National Lottery官方數據顯示，52號是最大熱中獎號碼，在過去180日裏，共出現75次；次熱門是8號，出現71次。最冷門的是48號，僅出現43次。

National Lottery標誌象徵「Finger Crossed」

英國人喜歡把「Finger Crossed」掛在口邊，他們相信將食指和中指交叉起來，代表心想事成、好運臨門。National Lottery的標誌是一個手指交叉的藍色公仔，假若你在英國超級市場或零售商店看見這個公仔，則很可能是六合彩的銷售點。

National Lottery撥22億建倫敦奧運會場

除了Lotto這款「英國六合彩」，National Lottery旗下的博彩遊戲還有很多，包括Euro Millions、Thunder Ball、Pick 3等。自1994年成立至今，National Lottery共派發760億英鎊獎金，以及捐助420億英鎊作慈善用途。當中有22億貢獻在2012年倫敦奧運和傷殘奧運的會場興建之中。

「英國六合彩」成立至今，約有4,000個百萬富翁誕生，但並非每一個都能「打跛腳唔駛憂」。有人善用財富、貢獻社會，也有人生活失衡、家破人亡。說到底，每一注號碼組合的中獎機會均等，若Finger Crossed後幸運贏得45,057,474分之1的頭獎機會，你又會怎樣對待這筆天降橫財呢？

撰文：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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