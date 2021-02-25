湯圓寓意團圓幸福美滿，一直以來都深受大人小朋友的喜愛。傳統口味上當然是芝麻或花生餡最受歡迎，而網購超市亦引入較為少見的新口味。以下推介之湯圓，包括米芝蓮推介炮台山的福元湯圓、荃灣民豐粉麵行的鹹湯圓、九龍城地茂館的手工芝麻湯圓、阿布泰聯乘鮮芋仙的招牌雙圓和飲品店珍煮丹推出的黑糖湯圓。

米芝蓮推介本地全人手製作福元湯圓

若有留意本年度的米芝蓮小食名單，相信你一定認識屹立炮台山三十多年的福元湯圓，每逢節日店舖門口總會出現長長人龍。無論是外賣還是堂食，由於全人手製作，因此都要等待一段不短的時間，當中最著名的流心芝麻湯圓，餡料混入了豬油作調味，皮薄之餘芝麻味濃香，最高峰時一日賣出逾一萬顆，難怪成為了「米芝蓮餐盤街頭小吃」推薦之一。

福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

豐粉麵行售賣少見台灣鹹湯圓

屹立荃灣超過半世紀的民豐粉麵行，除了著名的麵條及水餃之外，湯圓亦是店舖售賣最多的食品。湯圓由原籍上海的蔣太親自主理，每個製作工序都非常講究：搓皮動作快令表面減少有裂紋、餡料不會外流；芝麻炒磨粉炒香加入豬網油放入雪箱冷藏，令其硬身及更香濃等等。繁複的步驟造就出馳名的口碑，每一顆湯圓食得出功架十足。另外店舖亦有售賣少見的台灣鹹湯圓，煙韌的湯圓皮加上菜肉餡料，絕對值得一試。

民豐粉麵行

地址：荃灣荃灣街市街35號

老字號新包裝 地茂館依舊保持傳統口味

自90年代開業至今，地茂館一直受到九龍城區街坊歡迎。由傳統老字號形象，去到近年的嶄新品牌包裝，味道依舊保持水準，甚至走出九龍地區進駐將軍澳及屯門。出名的手工芝麻湯圓更有不少捧場客，亦提供外帶生湯圓，包裝精美之餘同時享受到具傳統的獨色口味。

九龍城地茂館

地址：九龍城福佬村道47號

阿布泰聯乘鮮芋仙 推出台灣直送招牌雙圓

來自台灣的鮮芋仙甜品店，近年來成為了不少愛甜人士的新寵兒，銅鑼灣店自開業至今依然大排長龍，最近與阿布泰國生活百貨合作推出招牌雙圓，包括地瓜圓、芋薯圓與及芝麻紫薯圓，外表十足有餡湯圓，由於外皮用上芋圓皮包上不同餡料，口感較傳統的湯圓皮更加煙韌及彈牙，而且食材由台灣直送，絕對可以一解不能旅行的相思之苦。據聞由於太受歡迎以至供不應求，想入手的各位要多走幾間分店。

阿布泰國生活百貨

地址：將軍澳坑口連理街商場1樓137號舖

珍煮丹黑糖湯圓創新食法 同系列產品首選

早前另一間台灣著名的飲品店老虎堂推出的同款黑糖湯圓，雖然口味獨特而且放入珍珠做法具獨色，但不少網民試食後大失所望。之不過同為飲品店的珍煮丹的同款產品黑糖湯圓，不少的試食影片都有不錯的正面評價，更有加入珍珠奶茶作為湯底之食法，如果本身是珍奶控，絕對推薦一試。

售賣點：大生生活超市

地址：香港灣仔太原街15號地鋪及1樓

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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