不論是其麼物種，只要是一條寶貴的生命，消防員都會盡力拯救。日前（22日）中午西營盤有一隻小貓與主人走失後，懷疑受驚，躲藏於路邊鐵皮店下的狹縫中，消防及愛協職員到場後即全力營救，奮戰逾一小時仍然無法成功誘使小貓走出來。雖然如此，在場目擊全程的貓義工大讚他們專業，向他們致敬。

Facebook專頁「西環貓奴」 發文指當日下午在在西營盤看到消防員及愛協督察正在落力拯救小貓，版主兼貓義工Ada上前查詢後得知原來有位姨姨把一隻小貓送給朋友時不小心讓貓走失，並躲藏於鐵皮小店底部的狹縫中，於是找來消防及愛協幫忙，雖然他們多番嘗試誘導小貓走出來，但無奈當時環境嘈吵，而且人來人往，縱使花了一個小時，仍然徒勞無功，而愛協督察評估現場環境後，認為小貓沒有即時危險，只好收隊離開。

當晚稍後時間，Ada再與另一義工嘗試誘捕，但小貓仍然不肯出來，不過，Ada表示她不會放棄，直到成功拯救小貓為止，她亦呼籲如有好心人捉到貓咪可通知她，她會再聯絡其主人。翌日早上她重回店舖了解，小貓仍躲於狹縫中，小店老闆也是愛貓之人，表示會幫忙留意。她亦想借此表達：「消防員先生真的也很努力，我也希望發放一些正能量讓大家知道香港還是有熱心的人。」

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撰文：Karl Li

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