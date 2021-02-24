根據美國心理學會資料，去年八成美國人感到生活經歷不同程度的壓力，主要來自持續不斷的疫情。這情況，相信港人也不遑多讓，同樣面對抗疫疲勞、長期困在家中甚至失業等壓力，有甚麼應對辦法？

長期有心理壓力，令身體不斷分泌皮質醇，而皮質醇持續高水平會引起各種荷爾蒙紊亂，影響免疫力。據美國約翰霍金斯醫院（Johns Hopkins）的醫生解釋，若要維持良好的免疫力，不想搞到自己變藥煲，必須好好舒緩壓力提升免疫系統。

適量的皮質醇（Cortisol）是必要的，又稱為「壓力荷爾蒙」的它，幫助維持機體應激能力，應付危險環境，野外求生沒了這本能可謂必死無異。然而都市人今天不再需要像原始人般時刻面對洪水猛獸，應激皮質醇太多，長遠反會變成病態打擊免疫系統，增加身體炎症，甚至誘發一系列的慢性病包括疲勞、骨質疏鬆、抑鬱、內分泌失調、高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、癌症、免疫系統失調等。持續壓力若令皮質醇難回到正常水平，甚至會增加食慾， 導致肌肉流失減慢新陳代謝，使身體儲存過多脂肪。

約翰霍金斯醫院大學心臟科預防心臟病副教授Michos指出，如果未能降低壓力，都要學懂紓壓方法，包括寫日記、游泳、運動及提高正念的活動等，但應避免透過吸煙和過量酒精來減壓。

所謂正念的活動除瑜伽外，可以找一樣手作興趣，甚至修理家中的家具，一邊聽着音樂埋頭埋腦做手作時，身心便能放鬆。園藝活動也相對可以減壓，香港人雖然九成沒花園，但現時全球流行室內園藝及window gardening ，悉心打理花草放鬆身心，可分散注意力。如果你感到壓力爆煲，又或心裏難受到冒起有如死了算數的念頭，Michos建議你打救援熱線，而香港衞生防護中心網上亦有預防壓力的資訊，備有本地求助機構聯絡方法。

自古以來，人類就不停為生活問為甚麼，也在處境中給自己壓力，好讓保護自己向前行，我們應可把負能量的壓力逐漸調回正能量。每天睡夠吃好出外急步行15分鐘，用手機下載減壓App，例如社會服務機構香港新生會的newlife.330等，跟着App做呼吸練習，都是管理好壓力荷爾蒙的簡易方法。

資料來源：《今日美國報》; John Hopkins Medicine

撰文：一心

編輯：鄒仲安

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