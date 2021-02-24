如果你的四肢突然出現不痛也不癢的紅疹，又曾與不同性伴侶發生過不安全性行為，那你就要小心，很可能是感染了梅毒。皮膚及性病科專科醫生區志森解釋，梅毒由梅毒螺旋體引起，潛伏期為10至90日不等。梅毒主要經三種途徑傳染，包括性接觸、母胎傳染，以及其他非性接觸途徑，如共用針筒及輸血。

肛交感染梅毒風險高

雖然感染途徑多變，不過區志森醫生指，現時產前篩查一般都會檢驗孕婦有否感染梅毒，一有發現便會治療，所以感染胎兒的機會很微。區志森醫生說：「因輸血而感染的機會更可說是無機會，因為捐血後會檢查血液有否梅毒等病毒，有問題的血液當然不會輸送給病人，所以現時大部份梅毒患者都是通過性接觸感染。」哪一類性接觸最高風險？區志森醫生解釋，若比較口交、陰道交、肛交，當中應以肛交的風險較高，因為肛交引致皮膚或黏膜損傷的機會較高。

早期梅毒不藥而癒屬假象

區志森醫生指，梅毒可大致分三期：第一期即感染後10日至90日內，病人下體或口腔偶爾會出現不疼痛的潰瘍，這些潰瘍的底部輕微硬實，過一段時間便會自然癒合；若不及時醫治，患者在6至8星期後便會進入第二期梅毒，出現廣泛紅疹，尤以手掌及腳掌較受影響，此外亦會有發燒、頭痛、肌肉痛、淋結核腫脹，部份病人會出現局部脫髮、口腔或下身黏膜有潰瘍，甚至出現疣狀病變，長出小肉粒。

區志森醫生特別提醒：「第一期和第二期的症狀，過一段時間便會自然消失，令患者誤以為已經康復，其實病菌仍然潛伏於體內，並未痊癒。」區志森醫生補充，亦有一種患者屬隱性梅毒，顧名思義即完全沒有症狀，只能透過驗血方能診斷得到。

併發症影響多重器官

若一直未有正視及治療梅毒，不論是曾經有症狀的二期梅毒，或是毫無症狀的隱性梅毒，均可能在數年至數十年後發展成第三期（晚期）梅毒，病菌會入侵並影響心臟、眼睛、中樞神經等不同器官，引起併發症。區志森醫生說：「如果入侵眼睛，可以影響視覺神經或視網膜；影響中樞神經，可以導致腦退化或神經性發炎，繼而引致癱瘓或身體不協調；如果影響心臟，可以影響大動脈，亦可影響心瓣，引致心臟衰竭。」

雖然梅毒的併發症十分駭人，不過區志森醫生強調，梅毒是有藥可醫。區志森醫生說：「一期、二期和隱性梅毒，可透過注射抗生素作有效治療，治癒率超過九成，現時最主流的治療方法是注射盤尼西林。」至於晚期梅毒，因為病菌已入侵不同器官並引起併發症，所以治療比較複雜和長時間，治療效果亦較難以預測。

孕婦延醫隨時胎死腹中

區志森醫生提醒，若孕婦發現自己感染梅毒，一定要盡早求醫，否則會對胎兒造成莫大影響，區志森醫生說：「如果孕婦感染梅毒，又沒有得到適當照料，有機會感染胎兒，影響他們的視覺、聽覺或中樞神經，造成失明、失聰，最嚴重可致胎死腹中。」

患上性病難免令人感到尷尬、緊張、害怕，不過延誤求醫只會令病情不斷惡化，亦有機會傳染給他人，所以一旦懷疑自己染上性病，務必及早求醫。

記者：李煒汯

攝影：伍慶泉、許先煜

編輯：鄒仲安

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