2021年金球獎入圍名單月初出爐，27歲英國女星Jodie Comer憑《Killing Eve》（又譯：獨行殺姬/追殺夏娃/嗜血嬌娃/殺死伊芙/血腥迷戀伊芙）獲提名劇情類電視劇最佳女主角。這部讓我一個禮拜内瘋狂煲晒三季的英式黑色幽默劇集，由BBC美國台發行，改編自Luke Jennings的小説系列，主角Jodie Comer與Sandra Oh吳珊卓分別飾演女殺手和女特務，發展出兼具血腥殺人與情慾禁忌的劇情。

故事講述英國安全局軍情五處（MI5）的女幹探Eve Polastri（吳珊卓飾）一向對變態殺人犯有濃厚興趣，適逢一堆手法同樣殘酷的刺殺案件在歐洲不同地方發生，引起Eve極大興趣追查，導致在工作撞板被炒，再反被秘密情報局軍情六處（MI6）阿姐Carolyn賞識挖角，進行秘密任務去追擊一名具反社會人格的俄羅斯女殺手Villanelle（Jodie Comer飾）。Eve與Villanelle像《捉智雙雄》般貓捉老鼠，漸漸互相吸引，兩人遊走於虛虛實實的愛恨交纏，深陷對方不可自拔。

宣揚女性主義恰到好處

《Killing Eve》同《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）一樣，女人睇應該會好爽，因都是由女性角色主導的片集。雖然原著小説的作家是位男性，不過由英國女演員兼製片人Phoebe Waller-Bridge著手改編，她曾自編自導自演劇集《英倫生活》（Flea Bag），講述單身女子頹喪的倫敦生活，風趣抵死風格獲無數獎項口碑，而《Killing Eve》亦不落俗套。

《Killing Eve》最好睇在於宣揚女性主義拿捏得恰到好處。三位領銜主演屬全女班之餘，全部擁有通常用以描寫男角色的頭腦性格，反轉主流傳統。Jodie Comer演的女殺手Villanelle是個自信無懼，殺人不眨眼當好玩的神經美女，瘋癲狂妄同時天真可愛。她沒有男友只有炮友，對任何人事都不為所動，打扮不是性感誘人，而是獨特誇張有性格。當女性成為慾望主題，就不再是男性情慾凝視的對象。Villanelle講幾種口音，上秒喊下秒笑癲癲忽忽，Jodie做到討好迷人的變態精神病，獲提名是實至名歸。

描寫女性不同面貌

飾演其對手兼曖昧對象Eve的韓裔美籍女星Sandra Oh吳珊卓，外表雖為一位中年阿姐，看似平凡又笨手笨脚，但做起嘢就是破案尋兇的天才。發現自己沉迷於Villanelle不可自拔，不介意賠上職涯、婚姻和正常生活都要追隨。MI6女阿頭Carolyn理智冷靜到令人毛骨悚然，辦事手起刀落，心靜如水。不過最正係，全部女角色都有仁慈心軟一面，剛柔並重。《Killing Eve》借這虛構的殺人狂故事，講一班癲癲忽忽的女人，寫出女人的不同面貌，有歇斯底里，有極端理智，有寬洪大量，有自毀而樂在其中，作為女人我覺得描述非常真實。

男性角色懦弱卻真實

而劇集的男角塑造得像你我身邊的真實男性，而非受toxic masculinity薰陶的典型阿爾法男性（alpha male）。而他們全都處於下風，唔係死就係傷，幾乎擔任服務女角色的設定。Eve因醉心工作，沉迷殺手而漠視老公和快將瓦解的婚姻，並為老公帶來殺機；工作團隊裏的老前輩Bill原來是閨蜜基友，第二集就被捅死；給Villanelle任務的組織男上司Konstantin常被她以撒嬌、利誘或威脅等方式成功控制支配。

童年陰影致反社會人格

第三季探索Villanelle的反社會人格從何而來。之前一堆蛛絲馬迹看出她的戀母情結，到第五集終於講到Villanelle回鄉尋根，發現母親一家尚在，原來同樣有精神病兼自戀人格障礙的阿媽生了她後，嫌Villanelle搶晒風頭所以將她送到孤兒院拋棄，童年被奪去，自此與家人斷絕聯繫。Villanelle想趁機會重拾家庭溫暖，卻被老母再次拒絕趕走，在徹底絕望後一把火燒咗全家。解決了多年來的心魔，Villanelle一直缺乏的人性情緒終於浮面，發現自己不想，也不能再像以前那樣狠心殺人。但都已經殺咗三季人，她要如何自處？

巧妙帶出女性議題

《Killing Eve》巧妙提出衆多尤其有關女性的議題，如原生家庭、童年陰影、戀母情意、母女關係、同性相吸等，總有一樣會令女觀衆得到共鳴。第四季已被續訂，望能趕在年尾播出。期待觀看這對瘋癲病態情侶如何發展，不再殺人的女殺手又怎麼走下去。

撰文：阿蘭

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