香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Lemon。

名字：Lemon

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：498757

晶片編號：603 299 018

其他事項：Lemon是隻帶有一身鬆軟奶白色毛髮的小狗狗。單憑牠的外表，你應該能猜到牠是一位活潑好動的小孩，平時更會不停地跑來跑去，又或者跳來跳去，是位元氣滿滿的小孩子！此外，Lemon亦完全不怕陌生，十分享受與人玩耍的時刻。牠也同樣很喜歡與同伴們玩耍，有時候當看見其他狗狗玩毛公仔時，Lemon便會走過去並嘗試將玩具搶過來，展現牠「小霸王」的個性。你願意成為Lemon成長的小夥伴嗎？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年2月22日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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