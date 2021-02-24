模型界女YouTuber在網絡大熱，觀眾可能睇身形多過睇模型，但其實由女生角度出發砌模型也是不錯的實驗。這次由從未砌過高達模型的科技版女主持Flora跟模型導師黃鋆浩（Kenji）學習，挑戰一副EG RX-78-2高達模型兼嘗試初階的滲線和舊化技巧，除了教授新手貼士，也可令不懂模型的女生，理解砌模型當中的樂趣。

這次算是初學者課程，組裝方面不會用砂紙打磨。Flora雖曾訪問模型高手，但親手砌模型還是第一次。Kenji簡單示範模型鉗的用法後，Flora也順利在30分鐘之內完成組裝。說到用鉗要留意的地方，Kenji提醒要盡量用剪鉗較深入的位置，因為很多人只用前端的部份，令刀刃局部損耗較快。模型零件框會限制剪鉗伸得有多入，所以盡量剪入一點，刀刃自然用得比較平均。

砌好模型就進入滲線部份，滲線即是將模型的刻線上色，加深輪廓增加立體感，新手可能覺得用gundam marker這類筆形工具較易控制，但一樽樽的滲線液可能更易用，他覺得Flora第一次砌模型已可嘗試。

部份模型友喜歡統一用黑色滲線，Kenji推介可用三種不同顏色的滲線液，視乎零件的顏色，選擇色調相近的滲線液，效果會比較柔和。 白色件可用灰色滲線；紅、黃色件可以用啡色滲線；灰色件就用黑色。

防爆膠 滲線前先拆開零件

滲線液是經稀釋調配過的珐瑯油，流動性很高，用蓋子連着的刷頭沾油，點在零件的刻線上，就會自動沿線滲開。不過要注意珐瑯油會侵蝕受壓力的塑膠，不少模型友都試過滲線後零件爆裂。Kenji教路，滲線時最好先拆開零件，沒有緊合的榫位就應該不會爆膠。

新手Flora試滲線也十分順利，不過就覺得落筆位出界不太美觀，Kenji說不用擔心，滲線一定會出界，可用珐瑯油溶液或白電油清理。只需用棉花棒沾上白電油，再在零件上輕掃即可，已滲在線內的珐瑯油不會被抹走。如果要處理一些凹位，可以將棉花棒上的棉花取出，前端的棉花變軟後就能清潔凹位。

Flora獨自完成了頭部和手部的滲線，Kenji也表示收貨，但就提醒有些污迹是清潔第一次時不會留意到的，要等溶液或白電油乾掉才會出現殘留物。清理完一次後，可以先停一停，等一會再檢查。這款入門級模型刻線不多，Flora和老師分工合作，大概花了40分鐘完成滲線。

試完滲線就到做舊化，這次示範使用舊化粉彩盒套裝，做一些簡單效果。田宮牌推出的舊化粉彩盒一盒有三種顏色，而且總共有A至H八款，實在花多眼亂。Kenji認為做舊化第一步是要思考場景，例如我們這次砌的是高達，想表達在森林中戰鬥就可用多點泥黃色、啡色、生銹色；我們這次想營造宇宙戰爭的感覺，就多用灰藍或灰色。另外，白色零件最好不要上銀色，銀色是用來表現刮痕，用在紅色這類鮮艷的顏色才會有效果，白色上銀色反而像添加了顏色而不像掉漆。

舊化頭部輕手啲 重傷會致命

Kenji也提醒要注意比例，高達設定上身高18米，這隻EG模型比例是1/144，一道1cm的痕迹其實相當於現實的1米多，做舊化切忌太誇張。用粉彩盒時也應該先上淺色再上深色。可以考慮機體那些地方比較易破損，例如盾牌、膝蓋、肩膊、腳底等地方可以重手一點，頭部這些要害部位被打中都凶多吉少，做舊化可輕手一點，有輕有重才能特出效果。

Flora覺得舊化粉彩盒很像女生用的眼影，包裝中還附送一支筆掃，但附送的筆頭比較大，不易控制，可以用一般較細頭的模型上色筆代替。粉彩是粉末質地，使用時不用過份小心，筆頭沾了淺灰色的舊化粉可以不用洗筆，直接再上深灰色即可。粉末未必能全部依附在零件上，可用棉花棒或紙巾掃走多餘的粉末。秘訣是逐少叠加，由淺入深，輕畫數筆抹一抹，效果就會慢慢出來。

舊化大概做了30分鐘，全程在老師的輔助下於兩小時內完成。Flora表示，親手砌後體會到模型愛好者的心情，看到零件慢慢成形，有很大滿足感，一旦開工就不想停下。同時也有種學海無涯的感覺，滲線、舊化這類工夫總是有做得更好的空間。她也提到了要有足夠的眼界和知識才會有進步，如果對高達和模型有更深的了解，相信發揮空間又會加更大，笑言明白點解大家會砌模型砌到唔瞓覺。

記者：司徒港燊

攝影：伍永健、周芝瑩

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