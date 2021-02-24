SMILE微笑矯視約7年前引入香港，成為熱門的矯視方案。疫情持續超過一年，口罩下，面部只有雙眼可以見人，戴眼鏡的你是否心動想矯視？健康蘋台全新節目《健康Body Chat》，每集邀請專科醫生和過來人大談熱門健康話題，分析不同治療的長短處，關心各項細節，助你改善健康。

微笑矯視手術過程快 傷口僅2至4毫米

矯視手術的原理是以激光切割角膜，取走部份組織，改變角膜弧度，使光綫能準確聚焦在視網膜上。眼科專科陳頌恩醫生分享，新一代微創矯視方法「小切口透鏡切除術」又稱微笑矯視（SMILE）。SMILE激光直接切割角膜中層位置，根據需矯正度數，在兩個深度進行掃描，製造一個厚度和弧度適中的微透鏡（薄片），然後在角膜邊緣開2至4毫米切口。整個切割過程大概20至30秒，這段時間病人要「眼定定」望着儀器發出的綠光，以便激光精準切割。最後，利用夾子從切口取出薄片便完成。有別於LASIK激光須要在角膜表面製作270度環形切口，再揭開角膜瓣打磨中層組織，治療程序較複雜，微笑矯視手術約需5分鐘，角膜傷口僅數毫米，復原時間更快，減低感染、角膜瓣移位等併發症。

選擇SMILE避燒焦味 術後初期視力模糊有霧氣

肥龍於3年前花費$27,000進行微笑矯視。「我比較細膽，擔心LASIK手術時間長，而且有燒焦味會好不安。」她佩戴隱形眼鏡近10年，雙眼近視500至600度及有150度散光，長時間用電腦工作常受眼乾困擾，還因經常拉扯上下眼皮，導致皮膚鬆弛，最擔心不小心睡着，隱形眼鏡會滾到眼球後方，冀望以矯視一勞永逸。

她形容手術過程刻骨銘心，「一開始滴眼藥水、用眼撐張開眼睛已經好怕。」激光切割角膜期間，「有幾十秒眼前漆黑，感覺像失明，是最可怕的時刻。」手術完成後，「感覺視野隔着一層濃霧，水氣很重，只有兩至三成正常視力，離開診所回家需要攙扶。」她說術後霧氣感逐漸淡化，幾日後視力便能應付日常生活及工作，但一個月後才完全不再模糊，其間夜晚望向光源會看見光環（眩光）。她減少使用電子產品，雙眼盡量休息，術後兩個月最後一次覆診，已經沒有近視及散光。

手術做了七成突暫停 「覺得自己冇郁到」

Dainty原本雙眼近視400至500度，因長期佩戴隱形眼鏡導致眼睛容易發炎及生眼瘡，遂在2019年用$30,000進行微笑矯視。由於她的角膜偏薄，因此同時接受膠原交聯治療穩固角膜。提到手術經歷，她心有餘悸。「記得手術室很冷，我緊張到要抓住姑娘的手。激光切割至七成左右，醫生突然問我『做乜郁咗』，我好驚但又覺得自己冇郁到。醫生護士説了很多醫療術語，感覺到現場氣氛好緊張，好擔心自己會盲。」幸好醫生重新定位，手術得以繼續完成。

不過Dainty的康復路沒那麽順利，手術當日回家，她感到眼睛刺痛。術後第二日覆診，發現左眼有75度近視、右眼卻有200遠視，「一開始以為像KOL所説，隔天就能上班，後來所有行程都打亂了。」術後第一個月看東西有霧氣感，加上鴛鴦眼，她出街吃飯看不到餐牌，「文件上的字要很辛苦才能聚焦，看電視像有兩重字幕。」她亦有短暫眼乾問題，「常要在開會中途借故離開滴眼藥水，試過眼乾到半夜醒來滴保濕眼藥水。」

鴛鴦眼曾令她崩潰到哭，「想索性配一幅遠視眼鏡，但醫生强調可以靠自己多看遠處事物，訓練眼球肌肉，所以我每日花20分鐘，像老人家一樣坐在床邊望對面海。」3個月後，她大致適應不必戴眼鏡的新生活，終於享受到矯視好處，「洗澡不用半盲的找洗頭水，夜晚出街更有安全感，不用每個月買隱形眼鏡也省了一筆錢。」她最後一次量度視力，度數已回落至左眼50度，右眼125度遠視。

吸環鎖定角膜位置 惟須病人配合

陳頌恩醫生表示，術前會在病人角膜滴眼藥水作表面麻醉，再放上吸環製造負壓，讓眼球不能移動，鎖定角膜和瞳孔位置。「不過它的吸力不會太强，否則眼壓過高會有危險，所以病人配合維持穩定也很重要。」

眼珠直徑約11至12毫米，薄片更小至6.5毫米，可想像病人極為輕微的動作都會影響手術進行。「其中一個患者不自覺移動的可能，是當患者望住綠光、激光在角膜之間切割時，視覺上會好像有層霧氣般，讓患者產生綠燈在閃、在飄或消失的錯覺。如患者太緊張，試圖轉移視線去找綠燈，眼睛一碌，動作太大便會導致吸環鬆脫。」他強調，一旦發生此狀況，儀器會自動暫停切割，視乎手術進度及病人意願，可再放上吸環繼續手術或擇日再做，「但由於不是一氣呵成，變數較多，度數可能會出現誤差。」

矯視手術有風險 膠原交聯治療防錐形角膜

兩位過來人，在緊張時刻都聯想到失明，但陳頌恩醫生解釋激光矯視技術成熟，事前經詳細眼科檢查，不會致盲，但不能忽視其他潛在風險，如術後有細菌感染破壞角膜組織，角膜有永久疤痕或須移植。另外，若角膜弧度異常，就不可接受矯視手術。「打個比方，正常人的角膜弧度像一粒橙，但錐形角膜患者由於角膜太弱，無法維持角膜弧度，會像一顆檸檬般凸起，形成過千度近視。」

上文提到的膠原交聯治療，原本是預防錐形角膜惡化的標準治療，用來配合矯視手術則屬選擇性質。「目的是令角膜組織更加穩固，增加安全性及度數穩定性，尤其深近視人士要取走更多角膜組織，如術後角膜變得太弱有可能拱起，造成度數反彈。」治療時會先為患者刮去角膜表皮，滴維他命B2眼藥水，再照射紫外光燈，增強角膜蛋白質厚度及韌度。

陳頌恩醫生解釋，術後短暫痛楚、視力模糊及畏光屬較常見的反應，「因為手術會損害少量角膜神經線，部份患者術後或容易流淚及感到痛楚，正常情況下翌日便會消失。」另外，角膜取出薄片會有輕微水腫，需要時間消退，所以復原初期會有穿過磨砂玻璃看事物的感覺。傷口癒合過程中，也會增加對光的敏感度，如本身已有眩光問題，感覺或更加明顯。

恢復期約三個月 殘餘度數可作增進治療

陳頌恩醫生補充，隨着角膜創傷修復、細胞再生及水腫消退，最佳矯正視力通常是術後3個月至半年後才有定論，病人要耐心等候及遵從醫囑。他表示，矯視目標是明顯提升患者的裸眼視力（不戴眼鏡的視力），度數歸零不是唯一衡量標準。「尤其年輕人晶體更容易自動對焦，即使視力清晰，仍會產生25至75度近視或散光，但並不影響視力。」術後視力也取決於術前最佳矯正視力，假設術前戴度數合適眼鏡視力只有1.0，術後視力不會改善至1.2，因此手術前一定會和病人討論及分析，根據年齡、眼睛健康等，設計最佳方案。

如有過矯或欠矯，可考慮進行增進治療，前提是經過詳細檢查判斷角膜健康狀況合適，惟遠視只能以LASIK或PRK激光矯視改善。陳頌恩醫生提醒想做矯視的讀者：「如果近一年仍在換眼鏡、度數不穩定，未必是矯視的最好時機，因為做完之後度數有機會改變。激光矯視需時復原，涉及不同風險，應該詳細諮詢醫生才作決定。」

記者：馮穎思

攝影：蕭志南、伍永健

編輯：鄒仲安

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