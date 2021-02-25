近年有不少的過江龍餐廳來港，雖然大家去不到旅行，但也想在港吃到異國滋味。來自日本京都的吉列牛排專門店「牛カツ京都勝牛」，在2月19日正式登陸香港。香港店秉承京都總店的作風，用「黃金六十秒」完成吉列牛排，而在日本店的人氣款式「京都勝牛三味」及其他款式的吉列牛排現在也可以在香港品嚐得到。為了解日本店在香港店的食物質素、價錢、環境及服務是否差不多，我們這次在兩地各找來記者為大家一試，進行兩地比拼。

實試兩地京都勝牛

而日本方面，特派員Fibi則去了澀谷道玄坂的京都勝牛。採訪當日是星期日的午市時段，可能因為疫情的關係，少了遊客，不用等位便可以入座，而餐應當日也差不多滿席。菜單方面，日本的京都勝牛有兩款招牌菜，分別是「名物白」，是用牛的肋眼扒炸成的；第二款是「元祖赤」，是用牛比較稀少的部位「羽下」炸成的，這兩款都是比較有名的定食。菜單還有其他選擇，例如：炸肌里肉、炸牛舌、黑毛和牛、四合一的組合等，店內有提供了七款蘸料，分別是：綠芥末、咖喱醬 、七味唐辛子、招牌牛排醬、鏗魚和風露 、玫瑰鹽、山椒鹽，而溫泉蛋要追加100日圓才會有。

香港店牛排一般 海鮮則有驚喜

Fibi在日本店則點了「元祖赤」、「名物白」及冬季限定的炸蝦廣島蠔和牛排。「元祖赤」是「羽下」部位，即是牛肩較軟的位置，吃起來有點嚼勁，不會很粗糙，蠻嫩滑。而「名物白」用牛的肋眼扒炸成的，吃一下脂肪的部份，稍嫌有點太韌，要點牙力才可以吃到。廣島蠔有點普通，炸皮有點硬，吃起來刮嘴。炸蝦則較為驚喜，不是用小小一隻的蝦，而是用大蝦來炸的，鮮甜飽滿。

Sybil在香港店點了「京都勝牛三味套餐」、「炸三文魚柳套餐」及「炸廣島蠔大海老套餐」。「京都勝牛三味套餐」的三味是指翼板、菲力及薄片。翼板即是日本菜單上「羽下」部位，是牛肩較軟的位置，吃下去軟身以及因為用了「黃金六十秒」炸法，令肉汁也依然鎖在裏面，但是「黃金六十秒」炸出來只是三成熟左右，略為有點生，要咬開一半有一定難度；而菲力即是腰內肉最嫰的位置，看下去也是很生，但是跟翼板比較上來是熟一點，菲力肉味較翼板濃一點，它也比翼板易咬；薄片則較熟，約是六成熟左右，吃下去則普通一點，與坊間的薄牛扒差不多。如果大家吃不慣吃很生的話，店家也會提供一個小爐，可以在上面煎一煎，而這個也只有香港才有提供。

「炸三文魚柳套餐」坊間較為少見，用上店家獨有的炸法，做出有三層的效果，外面是脆卜卜的麵包糠，中間是三文魚剛剛好熟的顏色，內層還是生的，非常好吃。「炸廣島蠔大海老套餐」上菜時相當壯觀，廣島蠔及大海老也是非常次大隻，蠔十分令人十分驚喜，外面鬆脆，入面的蠔像刺身般很鮮甜，蠔味濃郁。大海老則令人失望，雖然有一隻手掌那麼大，但是蝦似乎炸得過熟，肉質一般。

香港店跟日本店有差距

整體來說日本店澀谷勝牛在地庫裏，店舖有點小，座位空間頗為狹窄，但較為地道。價錢方面，因為日本有消費稅，加稅後定食是1,500到1,800日圓左右（約110至130港元）。

而香港店，整體來說店內的吉列海鮮比牛肉還好吃，這點可能令大家失望。要留意的一點是，在香港店的牛是來自澳洲及美國；而日本店則用日本的牛肉。而價錢方面，日本約一百多元吃到一個套餐；而香港則由最平$148至$275不等，視乎叫哪個部位的牛肉。在環境方面，香港店是行比較高檔的路線，可能是因為座落銅鑼灣，較日本分店較為地道的感覺有很大的分別。

牛カツ京都勝牛

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖

牛カツ京都勝牛 渋谷道玄坂店

地址：東京都 渋谷区 道玄坂 1-19-14 センチュリー渋谷 B1F

香港

記者：鄭煒霖

攝影：伍慶泉

日本

採訪：Fibi

攝影：古龍

編輯：鄒仲安

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