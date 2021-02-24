CarMan今次借來一部入門版保時捷Cayenne作長測，原來這次測試背後有段故事：事緣記者有位做製作行業的朋友，跟我說有次出外見客，他開着一部德國牌子的小型電動車，怎知被客人反白眼，問他知否那宗生意預算有多大。怎知到它們第二次見面，我這位朋友開着一部最入門的Cayenne見這位客人，之後客人態度居然立即180度轉變，變得十分之恭敬有禮。這個故事令記者體會得到，香港地真是「先敬波子後敬人」。究竟Cayenne有甚麼過人的吸引力呢？

340匹近兩噸重SUV 標榜安全感

今次試這部入門版Cayenne，其實是個好機會，讓記者了解一下今代Cayenne底子究竟是如何。它可以說是沒有任何附加設備粉飾，讓我能試到甚麼是這部車本身的真功夫。以這部Cayenne為例，它使用一副3公升V6 turbo引擎，最大馬力340匹，峯值扭力450Nm，再配合ZF 8前速自動波箱。這個規格是否很熟悉呢？其實便是剛facelift的奧迪Q7和Q8身上出現過。這副引擎放在一部接近兩噸重的SUV身上，可以說是恰到好處。它的動力標榜着一份安全感，所謂的安全感就是其動力儲備，原理就好像一個財政狀況良好的人一樣，可以揮灑自如。

無電子避震配21吋軨 乘坐感仍舒適

懸掛方面，我覺得這裏才是入門版Cayenne最值得測試的地方。要知道保時捷在懸掛方面，有很多option給買家選擇，例如電子避震如PASM、Adaptive氣壓避震、Active Anti-Roll Bar，以及後軸轉向等。然而今次測就這部Cayenne一樣都沒有加裝，所以我可以試到保時捷工程師最根本調校新車的功力。我真的要表揚一下保時捷工程師的功力，因為在沒有甚麼高科技電子輔助底下，這部Cayenne仍然可以保持到運動化、舒服兼備的懸掛設定，實在非常了不起。即使這部車用上一套21吋輪圈，它的乘坐舒適性依然做到非常舒服，同時在攻彎時不失支撐性。至於日常使用成本，官方聲稱它的綜合油耗是9.2-9.4L/100km。CarMan駕駛了Cayenne五日四夜，所得油耗數字為11L/100km。以一部如此巨大的SUV來說，油耗不算過份。如果用香港人最喜愛的「錢/公里」算法，Cayenne約是$1.9/公里，這個價錢未計算折扣，成績不過不失。

中控台屏幕過大 後排只得出風口

最後，雖然Cayenne在機械上和乘坐感來說，的確是部好車，可是記者略嫌中控台屏幕雖然非常之大，不過好像有點過大。駕駛時如果想按屏幕最左邊的功能，必須用盡全身肌肉去發力。而且它配備的8段調校電動座椅，居然連腰部支撐也沒有，有時駕駛較長途時，腰部容易痠痛。最後，Cayenne作為一部百萬級數的大型SUV，後排居然只得出風口沒有恒溫冷氣，若果想調校溫度的話，便要加錢裝配option了。測試過後，CarMan認為這部Cayenne雖然設備不是頂級配置，可是在駕駛感和乘坐質感方面的確非常優秀。再者，保時捷就是有一種獨特的魅力，多年來在車壇都有很多忠實粉絲，難怪價格親民的今代Cayenne在本地市場銷量很好。

Porsche Cayenne

引擎：2,995c.c. V6 Turbo

馬力：340ps/5,300-6,400rpm

扭力：450Nm/1,340~5,300rpm

傳動：八前速自動波箱，四輪驅動

售價：$1,096,000

查詢：Porsche Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！