日本昔日艷星小松美幸近日以49歲高齡誕下女嬰，她足足歷經7年的不孕治療，接受了14次人工受孕後終於成功。婦產科專科醫生指，高齡女士的卵子質素低，能成功懷孕非常罕見，而且高齡懷孕風險高，有機會影響胎兒發展和自身安全。

40歲後懷孕 胎兒患唐氏機率增10倍

醫學界把35歲或以上懷孕女性定為高齡產婦，婦產科專科陳億仕醫生指，高齡產子可能會影響胎兒的發展，一般適育年齡孕婦的胎兒患有唐氏綜合症機率低過0.1%，而40歲以上孕婦則升至1%，增加10倍。而且有更大機會引致畸胎、胎兒流產等情況。

以上提到的風險，都同卵子年齡有直接關係。近年流行雪卵，不少明星如鍾欣潼、蔡卓妍、容祖兒及葉璇等曾雪卵。簡單來說，如果在30歲雪卵，40歲才用作受孕，就可避免因卵子年齡引致的懷孕風險。而根據人類生殖科技管理局所訂立的規條，冷藏卵子最多只可以儲存10年。

不過即使有冷藏的年輕卵子，高齡懷孕一樣有其他風險。包括有較大機會患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病、妊娠毒血症、癲癇症等。妊娠糖尿嚴重可致胎兒過重、胎水過多，甚至難產。此外，女士的輸卵管和子宮頸的疤痕組織亦會隨年紀增加、子宮內膜異位或變薄，同樣會影響懷孕。

人工受孕成功率視乎卵子質素 45歲減至3%

目前主流的不孕治療方法，有俗稱試管嬰兒的體外人工受精（In vitro fertilization, IVF） ，即是將卵子及精子取出，在實驗室進行體外受精，成功培育成胚胎，再將胚胎放回母體內，以達至受孕。

人工受孕的成功率很視乎卵子質素，女性一生之中，卵子數量有限，年輕時會優先使用質素高的卵子，由35歲起計，卵子質素就會每下愈況，故年紀大卵子的質素都會較差。例如30歲的卵子，人工受孕的成功率約50%，45歲的則少於3%。至於人工受孕要進行多少次才能成功，則因人而異。以49歲的小松美幸為例，醫生坦言她能夠成功懷孕產女，是非常罕見的情況。

雖然人工受孕不容易，但風險已比數十年前低，較常見是卵巢過度刺激症，即是注射激素針（排卵針）後反應太強烈而產生的併發症，症狀包括作嘔作悶、肚脹、氣促、腹痛等。不過由於年長女性卵子較少，所以卵巢過度刺激症較少在高齡產婦身上出現。至於取卵過程創傷性低，現時科技可利用陰道超音波輔助，從陰道取卵，取卵手術的傷口大約只有針孔大小，毋須縫針。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！