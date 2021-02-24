32歲女子Merelize Van Der Merwe在南非經營柚子園，她在今年情人節收到一份「禮物」，是老公花了約1,500英鎊（約港幣1.6萬元）讓她進行「獎盃狩獵」（Trophy hunting）。Merwe最後在南非大草原上狩獵了一隻野生長頸鹿，更當場挖出長頸鹿的心臟，還把這段影片上傳至Facebook。

據英國《都市報》報道，Merwe在今年情人節，原本打算和老公一起到大草原度假，之後她得知自己獲得狩獵的「機會」，讓她非常開心。Merwe獵殺了一隻年約17歲的老年長頸鹿，還挖出其心臟，並在Facebook上傳影片炫耀指「大家都很好奇長頸鹿的心臟是甚麼樣子，而這就是我的情人節大禮！」

Merwe上傳影像後，立刻引來動保團體人士批評，但Merwe相當不以為然，並大罵動保團體是「黑道」。她更直說：「打獵有助於維護生態，甚至創造工作機會，帶動地方經濟。」Merwe說，光是她這一趟狩獵之旅，就要給11個人提供了工作機會，然後可以把獸肉分給地方民眾。她更解釋，自己殺了這隻老長頸鹿後，就能讓新公牛進來形成新族群，並繁衍良好基因。Merwe更大言不慚地說，狩獵可以把瀕臨絕種的動物「帶回來」。

動保人士批評，Merwe所進行的「獎盃狩獵」是一個殘酷的活動，而且建築在「大撒幣」的基礎上。動保人士也說，人為狩獵活動只會造成生態的惡性循環，商人看準狩獵商機後，密集繁殖被狩獵動物，進而破壞生態平衡。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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