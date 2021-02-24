有些面試題目某程度上是有點為難的。校方會問小朋友關於家庭生活上的瑣碎事。很多時家長都會把這些環節掉以輕心，但如果真的希望入讀名校

請於一年前開始改變你的生活方式，包括與家庭成員之間的關係。

學校喜歡對你的家庭狀況作出深入了解。

你們不需要夫妻恩愛，但必須家庭融洽。

你們的家境不需要很富裕，但家中老中青三代人必須懂得互相尊重

我在說什麼？

校長可以問小朋友：

「家中有什麼人同住？誰在照顧你？誰接送返學放學呢？」

如果答案均是「工人姐姐」，即是說父母非常忙碌沒有時間照顧小朋友。

這個小朋友很大機會是「港孩」。

如果小朋友回答是祖父母負責照顧他們的話，校方會遁這方向了解小朋友家中三代人的關係。

千萬不要看輕小朋友的「誠實」能力，當他們被多問兩問時，就仿如藝員上身般毫無保留地表演給校長看。

例如媽媽怎樣破口大罵婆婆，只不過因為在學校旅行時忘記為他們穿着運動服；更有小朋友認同爸爸認為嫲嫲很煩很長氣。

有家長會有疑問，為什麼校方需要引導小朋友講這些私人話題？

實不相瞞，今時今日教學是很辛苦的工作，校方會盡量避免遇到脾氣暴躁喜愛投訴的家長⋯⋯超級港孩就更加不想取錄。

作者： 夠薑子*呂校長

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