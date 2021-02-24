大家都知野生菇容易有毒，不可隨便摘，但即使是從超市、街市等地方購買的菇類，如未煮熟或保存方法不當，也有機會導致食物中毒。

徹底煮熟可分菇類解毒素避免食物中毒

日前有兩名女子分別在「錢大媽」及牛池灣街市購買兩款菇類，一款是豬肚菇，另一款則是沒標示品種的散裝菇。她們把兩款菇類連同翠玉瓜一起炒，用膳後約半至一小時，就出現食物中毒的症狀。

註冊營養師Jim Lau指，香港市面上大概有20多種常見可食用的菇類，豬肚菇是其中一種，毒性比較低，但如果未煮熟，毒素未能完全分解，有中毒風險。Jim說：「進食菇類後引致的食物中毒一般為急性，短時間內會出現嘔吐、肚痛、腸胃不適、肚瀉等情況，進食某些菇類後更會產生幻覺、流汗，甚至引致昏迷或肝衰竭。」Jim提醒，購買預先包裝的菇類，要檢查來源及食用日期，「菇類的保存時間短，容易變壞，即使過食用限期後，表面沒有變壞迹象， 也不應進食；同時也要留意預先包裝的菇類會否混合兩種菇，可能其中一種來源不明甚至是有毒的。」

食菇中毒4大成因

坊間指透過觀察菇類外觀就能分辨有沒有毒，樹木和真菌專家鄧銘澤博士指，菇類有沒有毒不能單靠外觀分辨，而因進食菇類中毒則有4種可能性：

1. 菇類本身含有毒素；

2. 儲存太久或儲存方法不適當，例如溫度或濕度太高會加快細菌繁殖速度，進食過多細菌也會導致中毒；

3. 烹調方法不當，無法完全清除毒素；

4. 環境毒素，例如是野生菇，或種植環境有毒素，都有機會導致菇有毒素。

煮牛肝菌須超過15分鐘

鄧銘澤博士指較常食用而有機會導致中毒的菌類是牛肝菌。「因牛肝菌本身有少許毒素，要透過烹調將毒素清除，所以一定要烹調牛肝菌超過15分鐘，建議先用水烚，後炒，特別腸胃敏感人士， 煮食時要特別小心，一般食用牛肝菌後中毒的反應有兩種：第一是屙嘔； 第二是小人國症，即會產生幻覺。」

鄧銘澤博士指一般患有輕微中毒情況例如屙嘔， 會自然痊癒， 但也要小心肝腎中毒型初期也會有屙嘔症狀，但四天之後就開始休克， 如果未有換肝更會致命，所以如果情況嚴重，就要馬上求醫。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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