上回話說我（曼爸）替曼仔報讀了私立小學，正式「迎戰」7個月後year 6的11+升中試。但筆者要再三強調，僅8個月的時間，要求曼仔追趕到本土學生的水平，尤其要在vocabulary（詞彙量）追上本地學生，成功考取11+最低門檻，確實有點嚴格。因此我與曼嫂來英前早已商議妥當，就如1990年世界盃主題曲當中的兩句歌詞一樣——「To win or lose is not the only thing, it’s all in how we play the fairest game.（意譯︰勝負並非重點，態度才是一切）」，重點不在於結果，卻貴在嘗試，我也跟曼仔說過︰「就算你考0分也不會怪你，最重要是你肯去嘗試」。這一套「唔介意輸，只介意冇打過」的價值觀，是筆者最希望孩子能學會的。

勿盲目追求「最好」 找「最適合孩子」的學校

11+這場波固然要「放開嚟踢」，但筆者來港前也早已選好了升中的state school list（公立中學名單），作為候補選擇（我去年8月份已在港搜尋過60多所曼市小學，20多所曼市中學，並細心閱讀其學校簡介，足足要花上一個月的時間）。未必每一戶移民的孩子，都恰巧升中需要報考11+的，因此我想善意提點一下，是否選擇以私立小學作為孩子的「落腳點」，必須要考慮孩子本身的升學需要、學習基礎、學校質素、財政負擔，以致孩子的適應能力。切記，我們並非要找「最好」的學校，而是要找「最適合孩子」的學校。

有許多家長朋友或許會執着學校是否在Ofsted（英國教育、兒童服務與技能標準局）當中屬於outstanding的界別、排名是否前列等等，有朋友甚至跟筆者說，如果由香港薄有名氣的小學晉升一些排名只屬good級數的中學，是否一種退步？我作為一位三十多年球齡的足球迷，不妨就以足球界潮語作回應，就如本年度由阿仙奴轉投阿士東維拉的門將馬天尼斯（Martínez）的一番名言︰「（意譯）大家都話由阿仙奴加盟維拉係一種退步，但我覺得係更上一層樓喎！」（They were all saying it was a step down in my career, but I always said it was a step up.）。唔踢阿仙奴而轉投維拉，就一定係一種退步？子非魚，安知魚之樂？大家又看看今季的阿仙奴踢成點？

由香港逃離「上面」的魔爪來到英國展開新生活，本來就是一種step up。我們來到英國，或許要深思一下，是否要帶着同一套價值觀來此地生活？當中也包括選校的價值觀。筆者認為，我們應以謙卑的心態，嘗試愛上英國這片土地，融入這個地方，擁抱本土文化與價值觀。否則，又為何要山長水遠來到英國？又何不選擇毛里裘斯？就純粹為了逃避中共而隨意找個地方嗎？

好了，選校的方針有共識了，餘下就是選擇居住地的問題。我知道很多來英的朋友，都會先在Airbnb租一些短期租盤暫住，再在抵英後物色長線租盤或買樓。較我早3個月到埗的親友、或是下個月到埗的同事，也採取同一方案。我的計劃同樣是「先租後買」，但筆者覺得到埗後才找租盤又着實有點「大安旨意」，萬一又找不到又如何？

網上物色租盤 託當地睇樓公司視察拍片

筆者在港時早已加入了不少fb移民page，得知英國有不少代為「睇樓」的公司，但由於筆者從事傳媒多年，對於一些自吹自擂的post甚有芥蒂，因此一直抗拒尋找此類公司幫忙，還是「睇定啲先算」。但陰差陽錯之下，筆者卻發現一則寫得甚為「老土」的宣傳post，內容反而顯得務實。為了達成「一到埗就有屋住」這個目的，我還是戰戰競競地找了這家小公司幫忙「睇樓」（只是租樓才會這樣做，如買樓必不可隔山買牛）。結果他們替我看了兩個租盤，兩個租盤都是由筆者先在網上物色，再委托他們現場拍片實地視察，完事後再提供書面評價，價格合理。就這樣，我選擇了第二個租盤，並在抵英前於網上簽署租約，一到埗即收鎖匙，可以即時入住。

或許算是出門遇貴人，我的業主是一名印度裔年輕少女Ella，她是新移民第二代。對方知悉香港的狀況，也明瞭筆者作為新移民需要幫忙，於是很爽快的就把居所租予我——當然也是要「一炮過」繳付租金吧。至於替我「睇樓」的小公司，則由一對來自香港的年輕夫妻開設，老婆Rebecca於10年前到曼市讀大學，畢業後一直在曼市工作，及後考獲了letting agent（租務經紀）牌照，並於去年創業開設了租務公司，而老公Louis則於3年前到英國，與老婆Rebecca一同從事地產與租務的工作。筆者委托兩位代睇樓，本以為「睇完樓簽咗約」就「完事」，豈料兩公婆事後還一直關懷備至，每當有疫情及封城的消息，都會主動聯絡告知，我借此篇幅感謝兩位的幫忙，而兩位也順理成章成為了我到埗後第一對認識的本土朋友。

移民如玩RPG 一步步吸收經驗值

也許好人一生平安，較我早3個月到埗的親友，際遇也相當不錯。他們到埗後租住曼市中心的house，本來只以Airbnb形式短租兩個月，但碰巧業主乃一名醫生，及後獲徵召到倫敦工作，無暇打理居所，於是容許親友一直租住，直至買到新居為止。至於親友的鄰居們也十分和靄可親，住在親友對面的一家四口，是早年移居英國、來自香港的律師，而住在兩旁的英國鄰居，也十分彬彬有禮。有時候，我倒覺得移民就像玩一隻RPG game，「離開新手村」之後，一步一步進入未知的世界，遇上不同的「NPC」（非操控角色）與事件，吸收經驗值，一步一步開展自己的歷險故事。

我最近一直在「睇樓」，希望盡快找到真正長住的居所，不管是二手樓還是new build（新樓盤）俱不放過。我於香港也有買樓投資，一直深信位置、治安、樓價、校網、工作機會，此五大要素，絕對是缺一不可，究竟在英國「睇樓」有甚麼趣事？下回繼續分曉。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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