上回話說我(曼爸)替曼仔報讀了私立小學,正式「迎戰」7個月後year 6的11+升中試。但筆者要再三強調,僅8個月的時間,要求曼仔追趕到本土學生的水平,尤其要在vocabulary(詞彙量)追上本地學生,成功考取11+最低門檻,確實有點嚴格。因此我與曼嫂來英前早已商議妥當,就如1990年世界盃主題曲當中的兩句歌詞一樣——「To win or lose is not the only thing, it’s all in how we play the fairest game.(意譯︰勝負並非重點,態度才是一切)」,重點不在於結果,卻貴在嘗試,我也跟曼仔說過︰「就算你考0分也不會怪你,最重要是你肯去嘗試」。這一套「唔介意輸,只介意冇打過」的價值觀,是筆者最希望孩子能學會的。

勿盲目追求「最好」 找「最適合孩子」的學校

11+這場波固然要「放開嚟踢」,但筆者來港前也早已選好了升中的state school list(公立中學名單),作為候補選擇(我去年8月份已在港搜尋過60多所曼市小學,20多所曼市中學,並細心閱讀其學校簡介,足足要花上一個月的時間)。未必每一戶移民的孩子,都恰巧升中需要報考11+的,因此我想善意提點一下,是否選擇以私立小學作為孩子的「落腳點」,必須要考慮孩子本身的升學需要、學習基礎、學校質素、財政負擔,以致孩子的適應能力。切記,我們並非要找「最好」的學校,而是要找「最適合孩子」的學校。

有許多家長朋友或許會執着學校是否在Ofsted(英國教育、兒童服務與技能標準局)當中屬於outstanding的界別、排名是否前列等等,有朋友甚至跟筆者說,如果由香港薄有名氣的小學晉升一些排名只屬good級數的中學,是否一種退步?我作為一位三十多年球齡的足球迷,不妨就以足球界潮語作回應,就如本年度由阿仙奴轉投阿士東維拉的門將馬天尼斯(Martínez)的一番名言︰「(意譯)大家都話由阿仙奴加盟維拉係一種退步,但我覺得係更上一層樓喎!」(They were all saying it was a step down in my career, but I always said it was a step up.)。唔踢阿仙奴而轉投維拉,就一定係一種退步?子非魚,安知魚之樂?大家又看看今季的阿仙奴踢成點?

由香港逃離「上面」的魔爪來到英國展開新生活,本來就是一種step up。我們來到英國,或許要深思一下,是否要帶着同一套價值觀來此地生活?當中也包括選校的價值觀。筆者認為,我們應以謙卑的心態,嘗試愛上英國這片土地,融入這個地方,擁抱本土文化與價值觀。否則,又為何要山長水遠來到英國?又何不選擇毛里裘斯?就純粹為了逃避中共而隨意找個地方嗎?

好了,選校的方針有共識了,餘下就是選擇居住地的問題。我知道很多來英的朋友,都會先在Airbnb租一些短期租盤暫住,再在抵英後物色長線租盤或買樓。較我早3個月到埗的親友、或是下個月到埗的同事,也採取同一方案。我的計劃同樣是「先租後買」,但筆者覺得到埗後才找租盤又着實有點「大安旨意」,萬一又找不到又如何?

網上物色租盤 託當地睇樓公司視察拍片

筆者在港時早已加入了不少fb移民page,得知英國有不少代為「睇樓」的公司,但由於筆者從事傳媒多年,對於一些自吹自擂的post甚有芥蒂,因此一直抗拒尋找此類公司幫忙,還是「睇定啲先算」。但陰差陽錯之下,筆者卻發現一則寫得甚為「老土」的宣傳post,內容反而顯得務實。為了達成「一到埗就有屋住」這個目的,我還是戰戰競競地找了這家小公司幫忙「睇樓」(只是租樓才會這樣做,如買樓必不可隔山買牛)。結果他們替我看了兩個租盤,兩個租盤都是由筆者先在網上物色,再委托他們現場拍片實地視察,完事後再提供書面評價,價格合理。就這樣,我選擇了第二個租盤,並在抵英前於網上簽署租約,一到埗即收鎖匙,可以即時入住。

或許算是出門遇貴人,我的業主是一名印度裔年輕少女Ella,她是新移民第二代。對方知悉香港的狀況,也明瞭筆者作為新移民需要幫忙,於是很爽快的就把居所租予我——當然也是要「一炮過」繳付租金吧。至於替我「睇樓」的小公司,則由一對來自香港的年輕夫妻開設,老婆Rebecca於10年前到曼市讀大學,畢業後一直在曼市工作,及後考獲了letting agent(租務經紀)牌照,並於去年創業開設了租務公司,而老公Louis則於3年前到英國,與老婆Rebecca一同從事地產與租務的工作。筆者委托兩位代睇樓,本以為「睇完樓簽咗約」就「完事」,豈料兩公婆事後還一直關懷備至,每當有疫情及封城的消息,都會主動聯絡告知,我借此篇幅感謝兩位的幫忙,而兩位也順理成章成為了我到埗後第一對認識的本土朋友。

移民如玩RPG 一步步吸收經驗值

也許好人一生平安,較我早3個月到埗的親友,際遇也相當不錯。他們到埗後租住曼市中心的house,本來只以Airbnb形式短租兩個月,但碰巧業主乃一名醫生,及後獲徵召到倫敦工作,無暇打理居所,於是容許親友一直租住,直至買到新居為止。至於親友的鄰居們也十分和靄可親,住在親友對面的一家四口,是早年移居英國、來自香港的律師,而住在兩旁的英國鄰居,也十分彬彬有禮。有時候,我倒覺得移民就像玩一隻RPG game,「離開新手村」之後,一步一步進入未知的世界,遇上不同的「NPC」(非操控角色)與事件,吸收經驗值,一步一步開展自己的歷險故事。

我最近一直在「睇樓」,希望盡快找到真正長住的居所,不管是二手樓還是new build(新樓盤)俱不放過。我於香港也有買樓投資,一直深信位置、治安、樓價、校網、工作機會,此五大要素,絕對是缺一不可,究竟在英國「睇樓」有甚麼趣事?下回繼續分曉。

