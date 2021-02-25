一對戀人，再見以後，能否做回朋友？行為藝術家Ulay與Marina Abramović在分手訣別後22年，男方Ulay偷偷到訪前女友Marina的行為藝術展，他們互相凝視的眼神，夾雜了愛、無奈、悔恨，留下了震撼藝術史的一分鐘，也打破了兩人歷時多年的冰封關係及沉默。

去年3月，Ulay因患癌症不幸辭世後，這段影片再次在網上瘋傳，累計點擊率破百萬。到底這段愛情史何從燃起？動畫短片《Ulay & Marina——愛恨交纏三十二年》嘗試刻劃兩人的成長軌跡。同是生於破碎原生家庭的他們，分別在戰亂及鐵幕下成長，成為了這對藝術家惺惺相惜的原點。兩人更離奇地同樣生於11月30日，還在1975年的這一天，在燈紅酒綠的阿姆斯特丹街頭相遇。

兩人相戀12年，沒有緣份修成正果，只留下了一系列張力強勁的愛情結品——《關係作品》（Relation Works）。在這系列實驗作品，開山之作《Relation in Time》，Ulay與Marina表達了兩人持續17個小時背對背地坐着，由一條馬尾緊緊繫着彼此，象徵兩個人放下自我，合而為一體。在1980年的《Rest Energy》中，Ulay手握弓箭，用盡全力拉弓，箭頭剛好對準她的胸部，只要手指鬆開，就會殺死他的愛人。

直到分手及年老之時，Ulay與Marina的關係仍然保持愛恨交織的狀態。事緣他們曾經簽下一份合約，註明Marina可以各種形式出售兩人過去的作品，但必須把賺到錢的20%交給Ulay。Ulay聲稱多年來都收到比應有少的金額，在2015年，Ulay正式把爭議提上法庭。他更公開控訴Marina，指對方意圖把自己的名字從藝術史上剔除，這又再次令兩人絕交了幾年。

最可惜的是，這一對戀人，幾乎每一次的重聚和好都與厄運緊扣。最近一次已要數到Ulay在去年3月逝世，Marina只能透過社交媒體表達最後的愛意。不過，最坦白和赤誠的剖白，還是Marina曾經說過的：「一個藝術家絕不應該愛上另一藝術家。」以及「當兩人成為真正的朋友時，過去一切不合心意的分歧都成為過去，這段愛情故事才有了完美的句點。」

記者：陳娉婷

編輯：鄒仲安

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