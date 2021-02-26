藝人鄧萃雯近年北上工作久未露面，日前在微博貼出做手術的照片，原來是因拔掉手指倒刺致手指紅腫發炎要做手術，更形容手術痛到似生B。皮膚科專科醫生指拔掉倒刺會令傷口變大，更有機會引致皮膚發炎，提醒小小的倒刺都要小心處理。

倒刺與缺乏維他命無關 亂拔掉會增細菌感染機會

曾有網上流傳指出現倒刺是因為缺乏維他命B6或維他命C，皮膚科專科醫生陳厚毅曾於其他報道中表示，其實長倒刺的主要原因是皮膚乾燥，尤其是疫情下經常用酒精搓手或洗手；做家務、洗碗時沒有戴手套、直接使用洗潔精等，都會洗走皮膚表面的油脂，使其乾燥，皮膚細胞繼而會裂開，形成倒刺。而部份女士由於有gel甲或修甲的習慣，在過程中會剪走指甲溝旁的皮，令指甲溝的保護膜消失，因而較易出現倒刺。

雖然小小的倒刺非常礙眼，一般人會以為倒刺拔掉就可以，但其實拔掉會令傷口變大，延長康復時間。而皮膚有傷口時，細菌或致敏原便可經過傷口進入皮膚，增加受細菌感染的機會，令皮膚發炎流膿，或增加濕疹風險。其實倒刺是會隨皮膚的新陳代謝自然癒合，長倒刺時切記不要拔掉，用乾淨的指甲鉗剪掉就可以，亦不要剪得太入或太多。

咬手指搣手指或會患上甲溝炎

另外，有部份人在緊張及焦慮時，有咬手指、搣手指等習慣，令手指長期有傷口，此舉同樣會增加感染風險，英國曾有一名男士因咬指甲，令傷口受感染患上甲溝炎，之後情況再惡化出紅疹，最終發現血管受到感染，醫生更表示如果再遲數小時入院，或會致死。由此可見，大家應該及早改掉咬手指、搣手指等習慣，尋找適合自己的減壓方法。

改善方法先要用cream 勿忽略指甲周邊位置

至於塗潤膚膏，是可以減少倒刺的形成。建議可以先用潤膚露（cream）作第一層護膚，目的是補充水份及保持濕潤；然後再用凡士林等油膏（ointment）作第二層保護，達到鎖水功效。此外，使用潤膚產品時，不要只着重在手掌，指甲側邊亦應顧及。另外，在日常生活要多加注意，如洗碗洗衣服時要佩戴手套，就能減少倒刺的形成。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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