如果你有養貓貓，看這部催淚電影《街角再遇Bob》一定感受很深，現只要在《動物蘋台》FB專頁留言，就有機會免費獲得兩張門票。香港LEGOLAND 3月1日正式開幕，家長又多個地方給子女放電；皮膚科醫生拆解8種毛髮功能、女iBanker教遇股災應做的事、蔡瀾都大讚的潮州油欖菜......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 留言送戲飛 請你睇《街角再遇Bob》｜動物蘋台推介

收養一隻流浪貓，改變的除了是貓咪的一生，還有自己的人生。英國街頭藝人James Bowen與受傷流浪貓Bob的真實故事，於16年改編成電影《街角遇見貓》（A Street Cat Named Bob），全球放映大受歡迎。可惜Bob於上年年中離世，剩下將於3月上映的遺作電影續集《街角再遇Bob》（A Gift from Bob），延續人貓情緣。家有毛孩的你，今周只要在 《動物蘋台》 Facebook 專頁指定帖子 留言，分享你家毛孩的相片，簡述你們的故事，就有機會得到《街角再遇Bob》電影換票證兩張，免費入場欣賞。快點留言分享吧！

留言送戲飛｜全球最紅流浪貓Bob遺作再現大銀幕 《街角再遇Bob》街貓情緣感動人心

#2 香港LEGOLAND 3月1日正式開幕 入場24小時前預訂優惠｜一家人推介

令一眾樂高迷引頸以待的「香港樂高探索中心」，將於3月1日在尖沙咀K11 MUSEA正式開幕！全港首間LEGOLAND室內主題遊樂園佔地3萬呎，共有10個主題區，包括超過一百萬塊樂高積木搭建而成的超級迷你世界、4D動感體驗、古堡歷險和賽車場等，小朋友更可在樂高拼砌達人的指導下，親自砌出獨一無二的戰車和建築物。於入場24小時前預訂門票可享不同套票優惠。

#3 教你認識人體8種毛髮功能 肛毛陰毛勿亂剃｜健康蘋台推介

人體運作精細複雜，即使一條不起眼的毛髮，都有其存在價值，例如肛毛和陰毛，不少人認為只會令下體焗促，剃了就爽，但實情是有機會帶來嚴重後果。今周皮膚科醫生會為大家拆解8種毛髮功能，敬請切勿亂剃！

毛髮の奧秘｜醫生拆解8大體毛功能 肛毛陰毛勿亂剃原來好有用

#4 退休靚女iBanker 開YouTube教你股災應做到事｜investMAN推介

美股、港股、加密貨幣近日曾經暴跌，不少人於網上哭股喪，甚至之前儲落的升幅均告蒸發。於股海前路茫茫，想惡補市場知識？今次investMAN推介「 RainIsHere 」YouTube頻道，根據Rain介紹，她為移居韓國港人，於移居前於香港投行任Banker，熟識投資市場，現已退休。Rain不時會於直播中分析美股、市況，以輕鬆手法解釋市場操作，對美股投資新手，屬不錯的入門投資參考頻道。最近大跌市，她更出片，教你股災應做到事。

#5 八十八年香港老字號 蔡瀾大讚潮州油欖菜 炒飯炒菜都正｜三餸一湯推介

香港有多個本地醬料名品，成立八十八年的潮式醬料品牌元盛興土產食品公司就是其一，早年在筲箕灣阿公岩設廠生產魚露，後搬到泰國中部的蘇木沙剛省，自設農地生產醬料所需材料，質素有保證。出產油欖菜、紅豉油、榛膏、米醋等醬料，招牌是油欖菜，顏色烏黑油亮，味道鹹香甘醇，清熱去火，用來送清粥、炒菜、炒飯、炒麵、蒸豆腐或炒肉碎都很適合，是百搭醬料，蔡瀾也大讚一流，每樽建議售價三十八元，不貴。

香港元盛興土產食品公司：香港堅尼地城域多利道64號廣基工廠大廈一樓B座 / 2544 0485

卿記潮州鹹料：上環街市1樓 MM3號 / 2541 5447 / 營業時間︰ 8am-12nn、3pm-6pm，星期日及假期休息

醬料老字號｜88年潮式醬料老字號 $38油欖菜送粥炒肉碎一流 米芝蓮名店都用 第四代：唔應該就咁消失

#6 元宵唔止得燈謎 4大精選活動賀團圓｜籽想旅行推介

元宵將到，一家人團聚到甚麼地方慶祝好？我們嚴選4大活動，無論是一家大小、兩口子，還是又貓又狗都會有一種合適你。除了必備猜燈謎活動外，更有工作坊環節，讓大家可以親手製作擴香石、光影畫等擺設。如果對DIY沒有興趣，部份市集主打環保，有不同二手貨品供大家選購，同時會將所以收入，扣除成本後，捐給寵物庇護組織。一舉兩得，立即記下時間，過一次與別不同的元宵節！

周末好去處｜四大元宵活動推介 帶寵物行市集打卡猜燈謎 支持本地原木產品

#7 群組熱捧太子雲吞麵店 $33散尾雲吞麵日賣300碗｜飲食男女推介

蛋撻、芫荽群組都捧紅不少餐廳，最近雲吞麵群組就熱捧太子的十大碗。今年四十歲的店主兼廚師，入行廿六年，曾在麥奀記、劉森記等多間雲吞麵名店工作，經驗豐富。他的雲吞麵，湯底足料，以大地魚燒出油香後，再放蝦子、胡椒粒、羅漢果及豬骨熬湯，魚香突出。雲吞一口大小，用大地魚乾磨成粉末，再加胡椒粉、雞蛋、馬來西亞海蝦作餡料，爽口不死實。麵條亦爽滑，連枱上任客人添加的酸蘿蔔亦爽脆可口，每碗$33，價錢公道，難怪日賣三百碗，愛吃雲吞麵的人就非試不可了。太子汝州街45號樂勝大廈地下 / 3705 8436 / 11am-10pm

太子美食雲吞麵｜太子雲吞麵小店熱爆 $33日賣300碗 大廚實試湯底重魚香 麵無鹼水味 散尾雲吞夠爽

#8 重回Netflix懷抱睇原創劇《明日歐洲爭霸戰》｜蘋果娛樂推介

年初七（2月18日）停業70多天的戲院重開，戲迷報復式購票入場，電影總票房超過300萬。如果你是上述一份子，又已經看了想看的電影，或可考慮重回Netflix懷抱。事關，以2074年未來世界為背景，首集共六集的原創劇《明日歐洲爭霸戰》，以及《失蹤罪》女主角Rosamund Pike主演，去年被選為多倫多電影節精選電影的《I Care a Lot》，已在年初八（19日）大家忙着搶戲院戲票時，悄悄上架。

#9 日本天王寺區罕見露台單位放盤｜全球樓行推介

日本大阪市核心天王寺區，有業主放售罕見的大露台單位，屋內實用面積約559呎，露台面積約127呎，現售約78萬港元，呎價約1,395港元。物業建於1984年，全棟8層高，一共有30個單位。雖然物業樓齡較高，但業主於放盤前曾進行裝修，換了新冷氣機及電燈，室內新淨企理。天王寺商業區，步行7分鐘可到達JR線寺田町車站，步行15分鐘可到達JR環狀線天王寺站，附近有多個大型商場及觀光熱點包圍，交通便利。

日本放盤｜天王寺區559呎公寓 有罕見大露台 叫價78萬元

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