「我很喜歡我的車啊！」訪問之後，小虎在訊息裏寫道。

他的Suzuki Jimny確實有型。約他去南生圍「車中泊」，他帶同太太約我們早上在錦上路等，遲了約15分鐘，一輛粉紅色的越野車駛到路口，記者和攝影師都呆了，太太先行下車，一身白色和粉紅色的裝束。我們笑說：「原來因為你，車子才會是粉紅色的！」

「車中泊」源自日文，是日本人最近流行的出行方式。他們習慣駕車出遊幾天，為節省旅費，所以在車上過夜睡覺。不過「車中泊」和Car Camping（露營車）有甚麼分別呢？主要的分別是「車中泊」會在車中躺睡，而露營車則會在車子附近打開帳幕睡覺。

這次小虎除了帶同太太，也邀請了Ben一起到南生圍玩camping。他們兩人同樣是駕駛第四代的Suzuki Jimny。這款車在2019年6月推出，是屬於較小型的越野車，採用自然吸氣引擎，馬力只有 102ps，峰值扭力為13.3 kgm；論性能，Jimny不是讓駕駛者用來「飛車」，但假日去BBQ去郊外就非常適合。Ben和小虎當時入手約20萬，小虎愛日式精緻的裝置，當時又碰巧看到粉紅色的日本中古車，就用貼紙製作成粉紅色。之後為了美觀，也一併換了頂架、樓梯等等，花費約3萬。Ben也不例外，他也大量購入裝置，務求要車子變得更適合自己心目中的Dream Car。他嚮往美式公路露營，所以車身選擇偏沉色。車頂用二手的車頂營，他更特別在南非訂購WilDog前後泵把、Cooper SST沼澤專用輪胎、前LED大燈、尾樓梯、手工做木頂架、泰國出品的避震Profender等等，花費至少5萬。

Ben說，Jimny的配件不難找，日本當地大量推出改裝產品，惟他和小虎提醒，香港的改裝法例較其他國家嚴厲，改裝之前要小心，避免誤墮法網。除此以外，在香港玩汽車露營尤其受地方限制，有不少人都愛在停車位「車中泊」，但對車頂營來說，卻不是易事。因為香港一般停車場只有 1.9 米，但Ben的車頂營開出來已經超出這個高度，所以難以進入停車場。加上按香港現行法例，如果停泊車輛於指定位置，一旦開車頂營亦有機會遭到檢控。所以他們一般較喜歡到郊野公園邊陲、私人草地或者近來常被人推薦的華山。

「為甚麼會是華山？因為香港很多地點都受限制，不是那地區沒有平地泊車，就是全部都是墳地或者棕地。但華山以前是政府用地，相對上比較好。」小虎說。因此，訪問當日他亦苦思良久，才帶我們去南生圍，環顧四周，也有不少玩露營車的家庭。

「在外國其實有很多免費專門停泊露營車的地方，甚至是國家公園。他們提供的設施很完善，有地方可以買食物、有供電，亦可以處理污水，只是香港完全沒有這些支援。」Ben說。他和小虎本身也是資深露營友，眼見疫情期間郊野公園人煙稠密如旺角，他們都認為政府應該認真開放和規管本地的露營營地。他們提醒，在此情況下，車友更要做好資料搜集、做足準備，例如出行前先調查路況，盡量避免一輛車出行。「車的電池我也會準備多一塊」小虎說。「我自己會多帶一塊太陽能板，可以多熬半日，三日兩夜就特別需要了」Ben說。另外因為出行煮食會開爐頭，所以他們的車子內都有滅火筒、急救包等以備不時之需。

記者親身嘗試車中泊和車頂營，各具特色。只是如果身形高大，車中泊會比較辛苦，而小虎笑說自己身高178厘米，腳剛好夠位，睡得還算不錯；相反車頂營較寬敞，而且車頂送上秋風，又能遠眺景色，確實好不寫意。當然後者好玩，也要付出代價，車頂營約$7,000，而且去一些郊野地區的山路時必須卸下，所以要入手之前， 奉勸各位先想清楚。

最後，他們提醒玩露營車的入門人士，要學會山野禮儀。簡單如自己垃圾自己帶走，盡量安靜不要騷擾其他遊人等，都要習慣學習。「其實玩露營是很開心的，尤其看到自己喜歡的車不只代步，更發揮最大的效能！」小虎說。以前常去南生圍野餐，但這次隨同他們用露營車的方式，確實感覺不同。尤其打開車頂營的時候，遊人紛紛駐足。不過，最深刻的莫過於，玩露營車終於可以讓人兩手揈揈，不但可帶豪華的裝備，而且可以煮餐好、食餐好。

記者：袁敏

攝影：伍慶泉、鄭明川

編輯：鄒仲安

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