呈分試補習班 | 小五中文 重溫實用文格式 理解結構助答題

日期：3月1日（周一）

時間：4:30pm – 5pm

導師﹕莫老師中文教室 莫師淇老師

對象：小五學生

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閱讀理解除了考核一般長文外，還不時會考核實用文，包括書信、便條、邀請卡等。莫老師會先跟大家重溫實用文格式，並拆解實用文的結構和答題的方法。

中文科導師莫老師用以下的例題指出兩個常犯錯誤。

常犯錯誤一：忽略因果關係

找出主要目的時，學生常常忽略了因果關係，誤以為「希望」是帶出活動目的的標示語。如第1題的答案應在標示語「為了」的後面，表示是舉行音樂會的「目的」，所以「為了替在戰火中失去父母的兒童籌款」才是正確的。

常犯錯誤二：未能找出文章的主要目的

實用文中，最常考核學生能否找出內容的「主要目的」，切記答案都是想讓受文者為發文者辦一些事或完成一些任務，很少是單純傳達訊息，例如「便條」的目的大多想對方幫忙做事或轉告他人消息。

以上題為例，這則通告想受文者看完後，作出什麼行動呢？答案就是參與音樂會，所以B才是正確的；而A、C、D都只是有傳遞有關訊息的作用，用以邀請大家，以「文章想我們做什麼實際行動」的想法來處理實用文，提升作答準繩度。

呈分試補習班中、英、數導師團隊。

呈分試補習班本季課程大綱及主要課題。

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