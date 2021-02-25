有草地可以狂奔，有靚景可以影相，還有障礙設備讓狗狗挑戰，佔地16公頃的西貢獅子會，絕對是人寵同樂的放狗勝地。在公園的正中央更設有寵物友善的露天茶座「聰鳴茶座」，可以讓主人坐下休息醫醫肚。茶座在疫情期間休店良久，最近終於重開，提供西式及少量日式食品，外觀不花巧，但健康踏實。

手打漢堡及薄餅是招牌菜。自製手打肉用上紐西蘭免治牛肉配安格斯肥牛油邊，每塊淨重150克，加入了十多款香料，肉味香濃，配上新鮮生菜和番茄，感覺清新。自家製12吋薄餅的餅皮麵團每天早上在茶座新鮮手搓發酵。為保健康，每個麵團只下一茶匙橄欖油，但依然能保持餅皮鬆軟，不會乾硬。薄餅即叫即整，一上桌香氣撲鼻。飲品首推健康花茶，嘆着濃濃花茶感受開闊的大自然景色，舒適感滿滿。

茶座本身是聘用聽障人士並獨立營運的社企，大部份僱員由不同程度的聽障人士擔任，但完全不會影響顧客的溝通及享受。在這裏享用美食不單可以貼近大自然，而且每一分一毫均是良心消費。茶座不設最低消費額，每逢假日很容易爆滿，星期一至五則可以訂位，建議平日來較好。美中不足的是茶座沒有提供狗狗餐單，主人記緊要自備。

聰鳴茶座

新界西貢蕉坑獅子會自然教育中心

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