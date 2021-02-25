春暖花開，正是適合出門踏青賞花、拍攝夢幻繽紛的打卡照的季節；根據Google搜尋趨勢可觀察到，2月搶先綻放的「櫻花」相關搜尋詞彙，包含台灣「武陵」、「九族文化村」等熱門賞櫻景點，自1月中便持續熱搜，成長2至4倍。

為滿足大家渴望出走的心情，旅遊平台KLOOK精選台灣5大春天賞花景點，除了到陽明山、九族日月潭與阿里山搜集粉色、桃紅、白色、藍紫等各種粉嫩花色，還能到台南億載公園漫步金黃色的黃花風鈴木下，甚至穿梭奧萬大森林公園綠粉相間，遠眺Tiffany blue的奧萬大水庫，各種顏色互相映襯，除了療癒放假返工的心情外，更能在這些花花世界中拍出各種夢幻照片。

陽明山花季盛宴 櫻花與海芋綻放

今年陽明山花季活動雖然因為疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青賞花。陽明山上約有600棵櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，是北部最佳的賞櫻景點。另外櫻花盛開的同時還有杜鵑花、桃花、茶花與野牡丹等花卉爭奇鬥艷同步盛開。櫻花花期約在3月中結束，3月開始陽明山竹子湖的海芋將接力綻放，純白色的海芋開滿竹子湖，綠白相間的畫面很好拍。

日月潭、九族文化村 搭纜車俯瞰「桃紅色」櫻花海

櫻花季期間前往被譽為台灣三大櫻花盛景之一的九族文化村，搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景。櫻花季期間九族園區也推出期間限定表演與攤位，以及賞夜櫻活動，黑夜裏的櫻花林打上燈光倒映在湖面，夢幻得讓人捨不得離開。

阿里山賞櫻 捕捉紫藤花盛開身影

春天的阿里山山頭將被粉色櫻花整個灑滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿置身日本；阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等以接力的方式陸續綻放至4月；此外在阿里山上還有非常搶鏡的紫藤花同步綻放中，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園及阿里山工作站前都能發現它們的身影，漫步紫藤花瀑布下非常浪漫。

奧萬大春季限定風景 一睹Tiffany blue奧萬大水庫

奧萬大除了是知名賞楓景點外，春天還有盛開的櫻花可以欣賞。春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴。建議遊客可參加南投奧萬大和武界部落一日遊行程，讓專業導遊帶領你前往南投奧萬大森林遊樂區，天氣好時還能一睹Tiffany blue色的水庫，順道前往一旁的武界部落，了解當地部落的生活文化、深入探索秘境之美。

台南億載公園金黃色花海 黃花風鈴木下漫步

春天到台南億載金城踏青別忘了到億載公園拍美照，億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了。黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相稱，純粹的金黃色花海相當壯觀，黃花風鈴木在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，更是所有遊客取景的熱門角度。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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