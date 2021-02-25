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台灣旅遊｜台灣春天5大賞花熱點 陽明山阿里山櫻花盛開 台南億載公園賞黃花風鈴木

更新時間 (HKT): 2021.02.26 00:03
春天到阿里山賞日出還能同時欣賞到美麗的櫻花。

春暖花開，正是適合出門踏青賞花、拍攝夢幻繽紛的打卡照的季節；根據Google搜尋趨勢可觀察到，2月搶先綻放的「櫻花」相關搜尋詞彙，包含台灣「武陵」、「九族文化村」等熱門賞櫻景點，自1月中便持續熱搜，成長2至4倍。

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為滿足大家渴望出走的心情，旅遊平台KLOOK精選台灣5大春天賞花景點，除了到陽明山、九族日月潭與阿里山搜集粉色、桃紅、白色、藍紫等各種粉嫩花色，還能到台南億載公園漫步金黃色的黃花風鈴木下，甚至穿梭奧萬大森林公園綠粉相間，遠眺Tiffany blue的奧萬大水庫，各種顏色互相映襯，除了療癒放假返工的心情外，更能在這些花花世界中拍出各種夢幻照片。

陽明山花季盛宴 櫻花與海芋綻放

今年陽明山花季活動雖然因為疫情影響暫停活動表演，但民眾還是可以前往踏青賞花。陽明山上約有600棵櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，是北部最佳的賞櫻景點。另外櫻花盛開的同時還有杜鵑花、桃花、茶花與野牡丹等花卉爭奇鬥艷同步盛開。櫻花花期約在3月中結束，3月開始陽明山竹子湖的海芋將接力綻放，純白色的海芋開滿竹子湖，綠白相間的畫面很好拍。

日月潭、九族文化村　搭纜車俯瞰「桃紅色」櫻花海

櫻花季期間前往被譽為台灣三大櫻花盛景之一的九族文化村搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景。櫻花季期間九族園區也推出期間限定表演與攤位，以及賞夜櫻活動，黑夜裏的櫻花林打上燈光倒映在湖面，夢幻得讓人捨不得離開。

阿里山賞櫻　捕捉紫藤花盛開身影

春天的阿里山山頭將被粉色櫻花整個灑滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上許多的日式建築，讓人彷彿置身日本；阿里山櫻花種類以吉野櫻的數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等以接力的方式陸續綻放至4月；此外在阿里山上還有非常搶鏡的紫藤花同步綻放中，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園及阿里山工作站前都能發現它們的身影，漫步紫藤花瀑布下非常浪漫。

奧萬大春季限定風景 一睹Tiffany blue奧萬大水庫

奧萬大除了是知名賞楓景點外，春天還有盛開的櫻花可以欣賞。春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴。建議遊客可參加南投奧萬大和武界部落一日遊行程，讓專業導遊帶領你前往南投奧萬大森林遊樂區，天氣好時還能一睹Tiffany blue色的水庫，順道前往一旁的武界部落，了解當地部落的生活文化、深入探索秘境之美。

台南億載公園金黃色花海 黃花風鈴木下漫步

春天到台南億載金城踏青別忘了到億載公園拍美照，億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了。黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相稱，純粹的金黃色花海相當壯觀，黃花風鈴木在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，更是所有遊客取景的熱門角度。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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