政府在2016年宣佈土瓜灣部份地段需要執行清拆重建，於該區工廈生活的數十隻流浪貓頓失家園。數年來，有義工自發成立「土瓜灣工廈貓貓關注小組」並進行拯救工作，至今已成功為4至5座工廈、合共超過50隻貓咪尋家。不過，他們借用的空間於去年12月合約期滿，急須另覓新的合適地點作貓咪暫託之用，否則區內其餘貓咪的救援便遙遙無期。

土瓜灣工廈貓貓關注小組的義工Suki表示，自從政府於2016年宣佈土瓜灣部份地段需要執行清拆重建後，便與數位義工成立救援組織，把受影響工廈內的貓咪救出，進行絕後再為牠們尋找合適的領養人，至今已成功拯救超過50隻貓咪。雖然如此，區內仍然有不少生活在待清拆工廈的流浪貓急須救援，「這些貓咪的數量難以估算，而若大廈開始進行搭棚工作，在該處生活的貓咪便會被圍困在內。」

Suki又指其實救援工作中，最大的困難是尋找可暫時安置貓咪的空間，「本來有一位很有心的老闆把店舖借給我們，不過這間店舖在去年12月已經租約期滿，不能再用作貓咪暫託。」由於至今仍未覓得適合的暫託空間，土瓜灣工廈貓貓關注小組只好趕及在租約期滿之前，先把手上救回來的貓咪全部送養，現時救援計劃處於暫緩狀態。為了可以繼續進行救援工作，土瓜灣工廈貓貓關注小組希望有心人可提供適合地點作貓咪暫託之用，亦歡迎有經驗人士可參與成為暫託家庭。

記者：黃藹婷

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