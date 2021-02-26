疫下滯港本地遊，staycation可說是玩得出神入化，今次帶大家來到香港最多星級米芝蓮餐廳的酒店──香港四季酒店。在兩日一夜裏（包三餐）品嚐三餐米芝蓮，包括三星粵菜龍景軒、三星法國餐廳Caprice和兩星日本餐廳鮨・齋藤，加埋共八星。這三間頂級餐廳的booking已排到四五月，一枱難求，但透過住宿優惠會有訂位保證。更能以開業以來最優惠的價錢，入住3,430平方呎的總統套房，事不宜遲，跟我出發吧！

香港四季酒店的總統套房位於接近頂樓的四十三樓，可以在3,430平方呎的寬闊空間，飽覽維多利亞港景色。雖然香港不少酒店都有海景，但能擁有一百八十度維港海景的不多，酒店亦正正位於中環碼頭之上，船隻頻繁來往令海景更添生氣。房間客廳還備有望遠鏡，就連對岸西九文化區正在跑跳的小狗也能看得清清楚楚。偌大而華麗的飯廳，有一張容納十人的飯枱，邀請親朋好友聚餐又得、與生意夥伴傾公事亦得。

走進睡房便明白何謂高床軟枕，三種不同軟硬度的表層軟墊，八種不同物料的枕頭供選擇，一坐上去有種不捨得離開的感覺。睡房連着健身按摩房、衣帽間及浴室，健身或按摩後可直達浴室洗澡。衣帽間和浴室化妝枱亦是一步之遙，在華麗的雲石大浴缸邊浸泡泡浴邊欣賞維港景色後，就能直接上床入睡，客房的設計實在非常方便客人。

萬四蚊住海景房 維港景色伴早餐

總統套房的必勝要訣，除了寬敞的空間，寧靜感和私隱度更為重要。樓層高並遠離繁華車路，在房間內絕對感受到完全的寧靜。加上酒店出入口眾多，通往商場又得，直達地面亦可，在各餐廳用膳完可直達房間，對關注私隱的名人政客是重點。

武肺前，一晚總統套房的房價，要十三至十四萬港元，更要求最少連住兩晚。疫下遊客減少，價錢變得相宜，入住總統套房的八星米芝蓮住宿套餐，二人盛惠八萬八千港元起（另加百分之十服務費）。或者你並無必要住八萬多元一晚總統套房，志在來開開眼界，八星米芝蓮住宿套餐也有比較平易近人的版本，入住海景套房，二人只需一萬三千八百港元起（另加百分之十服務費）。面積達981平方呎的海景套房也絕不失禮，浴室大而闊落，一樣可以附加體驗浸浴服務；衣帽間精巧得來五臟俱全，更欣賞酒店房少有地備有瑜伽蓆。套餐除了包括三餐米芝蓮美食，酒店還有超過八十架餐枱車，可以推進房間內，讓客人可在窗邊維港景色旁享用早餐。

午餐：連續13年三星 實而不華粵菜

「龍景軒」是全球首家連續13年榮獲米芝蓮三星評級的香港粵菜食府，一向吸引很多外國客人來港朝聖，疫症前更要提早三個月預訂位置，但住宿優惠有訂位保證。你或者會問，既然預訂了總統套房住宿，何不把午餐送到房間享用？但三星的堅持是絕不提供送餐服務！他們的午市套餐包括了精選點心、是日燉湯、燒味拼盤、大千爆黑豚肉、欖菜帶子炒飯或鮮蝦雲吞麵，以及杏仁茶湯丸。套餐的是日燉湯──菜膽北菇燉竹笙更令人回味，足夠份量的雞肉、豬肉及金華火腿，燉足七小時材料已經溶化，不用添加鹽味道已經很濃郁。

無論裝潢或菜色，「龍景軒」都是平實低調，貫徹行政主廚陳恩德師傅實而不華的作風。今次有幸遇上德哥出樓面與客人打招呼，問他三星的秘訣，他歸功於團隊合作和酒店願意讓他購入高質食材。德哥說：「我們的叉燒包很出名，點心所用的都是鹿兒島茶美豬，因肉味夠濃。用了法國乳鴿的乳鴿餃亦很暢銷。」菜式造型平實，沒有多餘和花巧的擺盤，原因是德哥認為花了時間擺盤，會使食物變涼不好吃。他亦不下三次提我要趁熱吃，「一熱遮三醜，是真的！」

晚餐：鮨・齋藤晚餐便當 東京空運食材

「鮨・齋藤」平時只做廚師發辦，午市訂座已排到5月，疫症期間不時晚市禁堂食，所以設計了晚餐便當，服務住宿套餐的客人。便當有二人份量的魚生丼、九件太卷壽司，另有清酒及綠茶。魚生堅持每天從東京豐洲市場空運過來，身為旅遊記者不能外遊已夠可憐，惟有品嚐由東京運過來的魚生作補償。魚生丼有十二款材料，除了招牌菜八爪魚和鮑魚，另有赤身吞拿魚、小肌魚、海膽、干瓢、花竹蝦、青瓜、海鰻、柚子皮等。不同酸度的醋飯帶出食材的鮮味，當中不能少看干瓢，以特製醬油浸煮的葫蘆瓜薄片，甜味適中、香味和咬口並存，正是逾百年江戶前壽司風格的靈魂。

午餐：Caprice廚師發辦 天地融合招牌菜

華麗氣派的水晶吊燈﹐配上落地玻璃窗外的維港海景，走進米芝蓮三星法國餐廳Caprice，就感受到法式典雅而含蓄的氣氛。住宿套餐中最後的三顆星，便是Caprice的五道菜廚師發辦午餐，一次過品嚐多款招牌菜式。

前菜「阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬」構思源自法國海灘，名廚 Guillaume Galliot為了營造海灘的感覺和味道，盡可能把不同海產的鮮味，都放進這小小的前菜中。體積龐大的阿拉斯加蟹每天新鮮運送到廚房，法國頂級Gillardeau蠔肉混入蟹肉伴成沙津。底部的海鮮啫喱，以多種貝類和海鮮的殼熬製成高湯再雪成啫喱，海鮮味超級濃郁。Oscietre Prestige Caviar魚子醬更不用多說，一放進口裏海鮮味隨即爆發出來。

主菜不得不提是「法國乳鴿伴可可籽、婆羅門參及馬鈴薯泡芙配可可汁」，大廚先把一個大可可果實端到我眼前，打開原來是烘烤後的乳鴿，鴿肉結合可可香氣一併爆發。之後收回乳鴿切件，兩大片鴿肉伴着厚厚的煎鵝肝上碟。可可豆的味道充份滲入到鴿肉入面，鴿肉肉質粉嫩且有彈性，上乘的鵝肝也是脂香四溢，作為Caprice的招牌菜絕對當之無愧。

香港四季酒店 中環金融街8號

記者：鄭汝翹

攝影：潘志恆、張志孟

編輯：鄒仲安

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