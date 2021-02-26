全球最多期數長篇單元故事漫畫《古惑仔》，上年連載28年後終於落幕，不過陳浩南的故事又怎會那麼容易完結。早就想開餐廳「搵正財」，可惜強如南哥也敵不過肺炎疫情，開幕時間一拖再拖，等到現在才終於開幕。雖然餐廳和漫畫風馬牛不相及，但《古惑仔》漫畫兼今次新餐廳的兩大主腦，牛佬和倫裕國都顯得充滿信心：「我們不希望只是很普通地放些畫和公仔，而是希望所有元素都有《古惑仔》的味道，相信fans一定會開心滿意。」

《古惑仔》絕配冰室 珍藏原稿任睇

倫裕國說：「我很喜歡去不同地方吃東西，機緣下認識了這餐廳的拍擋，他本身就是《古惑仔》fans，說到《古惑仔》餐廳這概念，便一拍即合了。」牛佬續說：「我當然贊成，漫畫生意一般，不妨做一些新嘗試。」他們表示，其實也有想過其他菜式的餐廳，但很快便決定用茶餐廳冰室，因為《古惑仔》跟冰室茶餐廳就是絕配。

籌備年多大門樓梯似巨型漫畫

雖然決定爽快，但籌備卻用了一年多時間，正如他們之前所說，希望每一個部份都充滿《古惑仔》元素，更難得是拍擋也是《古惑仔》忠粉，自然更花心思也更花時間。雖說是「《古惑仔》漫畫主題冰室」，但地下大門先入眼簾的卻明顯是電影版《古惑仔》造型壁畫，加上「友情歲月」燈牌，餐廳合伙人之一兼《古惑仔》漫畫迷Kent就明言：「沒辦法，電影版《古惑仔》太深入民心，用這造型放在大門口，相信對大眾更有共嗚。」但漫畫fans也不用擔心，眼睛一轉到樓梯位已可見經典漫畫元素。樓梯牆身十分有心思地用上一格一格、恍如漫畫內頁的設計，帶給客人走進漫畫世界的感覺，Kent：「大家來的時候可特別留意，這裏的牆身我們特別用上畫布製作，令觀感甚至觸感都更有漫畫感覺。」

立體化經典人物浮雕 配倪匡題字對聯

走上二樓餐廳，就是牛佬和倫裕國最愛的位置，牛佬：「這裏有三個立體浮雕，就是是細細粒、陳浩南和大飛，把我們多年來的平面畫作變成立體，跟漫畫非常相近。」「兩旁還有一幅對聯，是我們找倪匡前輩幫我們題字，寫上『江湖巨人陳浩南，百戰百勝非等閑』，相當有感覺，更很有氣勢。」倫裕國補充。而在面積超過3,000呎的餐廳中，幾乎每一處都滿載《古惑仔》元素，當然亦不少得大量珍藏原畫展出，絕大部份牆身亦有加入漫畫裝飾。更特別的是窗口位置，簡單地介紹了《古惑仔》漫畫，由初稿到最後上色的整個製作流程，讓大家了解港漫的獨有製作文化。倫裕國：「餐廳全部畫作都是我們專誠找出來的，例如餐廳裏每一張枱上的畫，都是我們在28年的畫作中精選出來。」牛佬：「《古惑仔》寫了那麼多期，很多場景也很喜歡，要選其實也有點難。」正因如此，他們早就計劃好，會定期更換牆上展出的原畫，讓食客和fans每次來到也有新鮮感，他們笑說：「就當作是一個小型的《古惑仔》展覽吧。」

VIP房十足社團開會 自設直播室隨時開live

畫作當然要好好欣賞，兩間VIP房就更是霸氣兼具玩味，記得一定要來看看。Kent：「大家在電影和漫畫中都知道，古惑仔的社團有很多收入和財富，我們便想像到要用夾萬保管，於是便把其中一間VIP房門做成夾萬造型。」更有趣的是大門是用輕觸式開啟，觸摸後會有燈光甚至噴煙效果，浮誇到極。打開門後，一大張長枱置中，「主席位」後更有大大個「義」字，牆上更有「洪興」詩句，雖然未有關二哥坐鎮，但只要有看過電影或漫畫的人，都總能聯想到洪興大佬們開大會講數的情景。「我更特別在天花掛上了代表當年非法賭博的字花砂煲，更添舊情懷和江湖味。」Kent說。

除了「開會房」，餐廳中原來還設有一間直播房，平時可用來招呼食客，有需要時就可打燈開攝影機，進行直播節目，Kent：「旁邊還有一個小小的直播控制室，麻雀雖小但五臟俱全，有齊直播所需器材。」牛佬和倫裕國補充：「其實我們一直都有在網上做節目，這裏正好讓我們繼續，理想中，可以邀請fans甚至食客即場交流，甚至讓本身做電視節目監製的Kent和藝人朋友做節目。」

菜式名字有驚喜 口水堅開邊熱狗最得原著歡心

餐廳總不少得食物，之前他們便公開招募過菜式名稱，得到頗大回響 ，網民粉絲的創意更讓他們相當開心。倫裕國和牛佬回想：「九尾（狐）胡椒豬肚湯、細細粒紅豆冰、陳浩南乳雞翼、山雞燉湯都是有趣之作，不過最有趣的還是『口水堅開邊熱狗』。」原來「口水堅」是漫畫中人物，雖然戲份不多，但死法夠晒經典：「他是被人劈開下體至死，那個讀者便建議把熱狗中的香腸一分為二，稱為『口水堅開邊熱狗』。」二人大笑說。

陳浩南蔣天生幫你落單

來到餐廳，還有一樣有趣事，就是餐廳的員工制服背面，全都印有經典角色名字，老闆們更早已指示員工，顧客們可直接叫名字幫手，想找陳浩南甚至蔣天生幫你落單都沒問題，玩味十足。問到牛佬和倫裕國，是否打算埋首飲食業，放棄漫畫？牛佬說：「暫時從沒有考慮放棄，不過畫漫畫以來，我和倫裕國就好像從沒放過大假，今次遇着手頭漫畫暫停，又要準備餐廳開幕，便正好讓我們沉澱一下吧。」倫裕國：「對，現在我們都全力以赴應付開張，之後才真正考慮漫畫事業如何走下去吧。」

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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