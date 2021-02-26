近一兩年香港興起Glamping，顧名思義，即是豪華式露營，營裏面齊備冷氣、床鋪，營地有淋浴間和包辦膳食，真正兩手揈揈，甚麼都不用預備就可以出發。不過，一晚住宿索價二三千元，現時跟超五星級酒店Staycation差不多價錢。同一筆錢，住酒店抑或帳幕，畀着是你又會怎選擇呢？

90後YouTuber阿俊和多多，在近半年去過4次Glamping，露營車、泡泡營、農莊和長洲西園都住過。他們有時覺得物超所值，又試過中伏，感覺是山長水遠去到花$3,000住「劏房」。比較外國的Glamping體驗，他們認為香港雖然正模仿和引入類似概念，亦擁有豐富的天然資源，但設施上各個營地質素很參差；以香港物價計算，套票收費也不合理。

在幾次體驗當中，他們最喜歡「清新地」的農莊Glamping，$1,600已包括餵羊、採摘自家種農作烹調田園雞煲，有意義又充實。另外大嶼山貝澳的星園營地，每晚$950已能住到小泡泡營，透明天幕裏，夜晚觀星一流，早上睜開眼便迎接藍天白雲，更提供瑜伽班和大自然導賞團。長洲西園的優勢則是靠海，晚上聽着海浪聲入眠格外寫意。營地住客更可加錢參加空中飛索、繩網、攀爬等歷奇活動，十分適合親子遊。

星園

地址：長洲西灣西園

價錢：印第安營$800起，南非營$1,380起，蒙古包$2,180起，觀星圓拱屋$3,300起

查詢：https://www.galaxygardenlantau.com/

記者：力高陳

攝影：伍永泉、鄭明川

場地提供：星園

編輯：鄒仲安

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