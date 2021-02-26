疫情反覆，如非必要還是避免人多聚會，不如留在家中煲劇兼思考一下人生意義。Netflix的兩套動畫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）和《馬男波傑克》（BoJack Horseman）是我的心愛，誠意向大家推介。可能以卡通形式展現，所以能夠由淺入深探討比真人演出的電視劇更深層、更黑暗的話題。它們表面上是無厘頭和荒誕的黑色幽默喜劇，實質在嚴肅正經地探索人生哲理，給人娛樂之餘，亦極富啟發性。

《瑞克和莫蒂 Rick and Morty》

之前在介紹《廢柴聯盟》（Community）時，其實提過編劇Dan Harmon與另一位創作者Justin Roiland的另一力作，就是這部科幻情境喜劇動畫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty），由美國電視頻道Adult Swim在2013年發行，開播至今攞獎攞到手軟。

爺孫冒險故事似《回到未來》

以《回到未來》（Back To The Future）的爺孫冒險為藍圖，《瑞克和莫蒂》講述Rick這個超高智商，憤世嫉俗又酗酒的瘋狂科學家老人，時常搵14歲的孫仔——天真善良道德感強，但心靈脆弱和懦弱的Morty，一起乘搭太空船或用萬能宇宙槍，穿梭不同宇宙星際探險，以及其他家人，包括能幹精明的女兒Beth、其單純蠢鈍又怕事的老公Jerry，和偶爾一起冒險的大孫女Summer等的搞笑家常事。

《廢柴聯盟》編劇幽默抵死之作

秉承《廢柴聯盟》實質探討形而上學的主旨，《瑞克和莫蒂》除了以幽默抵死手法，探討如蟲洞、平行時空、科學倫理之爭、機械人產子等有趣科學理論，並惡搞當今政局與社會現象，亦同時透過Rick這個瘋子，探究人生哲理，存在意義。Rick因思維高度遠遠抛離衆生，看透宇宙虛無和世間荒謬，悲觀地對所有人事物保持一定的情感和道德距離。對他而言，做實驗和理性分析，大於顧家顧感情這些無聊凡塵事。 Rick曾經同Morty講：「愛只是化學反應，一開始感覺强烈，然後熱會慢慢褪去，最後剩下一段失敗婚姻。我試過，你父母試過，Morty你唔好重蹈覆徹，專注學習科學罷啦。」片集充滿這些看似憤世但不無道理的金句，搞笑又警世。

《多啦A夢》式結構

每集結構有點像《多啦A夢》，Rick闖了禍，或發明了不小心引發宇宙危機的物品，最後要自己收尾，或靠他人解圍。Rick麻煩毒辣又危險，其實對其凡人家庭造成不少困惑，但最後總會被原諒接受。慢慢地，Rick發現他還是不得不承認，縱使自己高智自傲又冷漠，但畢竟也只是脆弱的人類，心底裏其實重視並深愛子女兒孫，渴望並需要與其他人類相處和產生共鳴。可能片集想説的是，看透了宇宙虛無和人類之渺小，明白到人類的存在並沒有客觀意義目的後，我們可以主觀地尋找在這世界裏對自己重要的人事物，再加以珍惜捍衞，成就意義。所以《瑞克和莫蒂》的基調還是充滿溫暖。如無意外，第五季預計將於今年内播出。

《馬男波傑克 Bojack Horseman》

如果《瑞克和莫蒂》是關於宇宙虛無，那《馬男波傑克》（Bojack Horseman）就是落返地球，思考人類如何應對瘋狂荒謬的現實世界。透過一班食飽無憂米的荷李活名人每日發生的光怪陸離之事，探討現代人在滿足物質需求後，反倒越變嚴重，困擾你我的情緒病，和人生消極虛無的一面。

一群逃避現實的騎呢角色

主角Bojack是個馬頭人身的五十幾歲荷李活過氣明星，年輕時拍過套處境喜劇，靠其迷人魅力和幽默機智紅極一時，賺夠洗幾世嘅錢。因此而高傲自大又無所事事的他，生活放蕩不羈，晚晚酒池肉林，看似「梳乎過梳乎厘」，但骨子裏其實自卑自怨，對世界充滿投訴，惟有沉淪酗酒吸毒，精神上依賴着身邊一班愛護他的奇葩朋友。這堆角色個個騎騎呢呢，包括一心要拯救世界卻永不自愛的美裔越南人作家Diane、一味盲目樂觀逃避問題的Mr. Peanutbutter、生命以工作幹活為上將自己放到最後的經理人Princess Carolyn，和一事無成只懂享受當下的廢青Todd。

反映現代人情緒通病

這些角色設定睇落非常不討喜，但正是他們各自的性格缺憾，反映了我們現代人的情緒通病，觀衆睇睇吓超有共鳴。我最能同情Diane所謂的無病呻吟，她自小受重男輕女的家人漠視欺凌，一直覺得自己不值得擁有快樂，認為必須成就大事才可肯定自己，結果不斷奴役身心，吃力不討好弄得自己焦頭爛額。Bojack同樣來自破碎家庭，六季完整描述了他那誇張的自毀自卑從何而來，最神是連其母Beatrice的童年陰影也娓娓道來，盡顯原生家庭對個體的影響，跨代傳下的折磨精神模式是如何普遍。

搞笑又傷感好治癒

Bojack這種心靈已經支離破碎的人，要如何走出泥沼，又其實能否走出泥沼？這正是片集吸引人的地方，每季我都好想看到Bojack洗心革面重新做人，想見到其他可愛的角色修成正果，會為他們的進步和成長高興，但現實是他們與你我一樣，只是總會重複犯錯的脆弱人類。最後一季更進而探討死亡命題，隨着Bojack越變墮落，他是否能一死置之終結抑鬱？如果死亡不是答案，那該如何繼續走下去？《馬男波傑克》會令你又哭又笑，再陷入無盡思緒，搞笑又傷感，整體非常治癒。完整六季可於Netflix上觀看，請慢慢享受。

撰文：阿蘭

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