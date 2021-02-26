位於將軍澳與井欄樹之間的小夏威夷徑是在市區附近郊遊的好地方，全長3.8公里，山徑指示清晰又易行，起終點交通便利，全程緩緩下坡，路況非常良好，中途更有兩個瀑布拍照打卡位，是一條熱門的親子行山路線。水金跟朋友來到小夏威夷徑健行1.5小時，在林蔭下跟儲水池、瀑布拍拍照打打卡，輕輕鬆鬆度過一個下午，推薦給入門新手來這裏走走！

小夏威夷因游泳場命名

有將軍澳後花園之稱的小夏威夷，在1900年代是一個名叫大牛湖的人工湖。當時加拿大商人連尼在這裏開設麵粉廠，於是建造堤壩阻截山溪，作生產麵粉儲水池之用。可是，連尼麵粉廠開業兩年就倒閉了，而廢置的儲水池後來成為了附近居民的游泳池。直到二次大戰後，本地商人在這裏經營「小夏威夷游泳場」，雖然游泳場因溺斃意外而停業，但時至今日，山徑古道及瀑布仍然以小夏威夷來命名。

井欄樹出發 沿流水溪澗看堤壩遺址

由鑽石山搭乘巴士到井欄樹站下車後，經隧道橫過馬路，沿指示牌走進衛奕信徑。沿着小徑走5分鐘，就看到流水淙淙的石澗，右方的大樹包圍整個路段，即使夏天前來也不會覺得熱。接着沿綠色欄杆前行，左邊出現一條外觀奇特的小橋，是昔日用作運送山水之用。前行5分鐘到分岔路口後，靠左走就進入了小夏威夷徑。小夏威夷徑全程鋪設水泥，沿途林蔭蔽天，而且坡度不大，屬老少咸宜的行山步道。剛進入了山徑不久，細心觀察左邊會發現了已倒塌的堤壩遺蹟，而依附堤壩生長的樹木也是另一個特色，完全體會到大自然的力量啊！

小夏威夷、蓮苑臺瀑布 盡收兩個拍照打卡位

緩緩往下走10分鐘就到達小夏威夷瀑布，左方有一條小路通往堤壩，這裏正是瀑布的上方，可以看到儲水池的生態環境。走回主徑繼續前行便到了清平橋，站在橋上看看左方是綠意盎然的石澗，感受一下小夏威夷的魅力；而右方的石澗下游以寶林邨作背景，是近年熱門的打卡點。要前往這下游拍照打卡的話，過橋後轉入右方的小徑，不過該地方的盡頭是懸崖瀑布，建議有充足行山經驗的朋友才可挑戰。回到主徑拾級而下，走到十字路口時離開主徑右轉往澳頭，前行10分鐘就到達今次的主角蓮苑臺瀑布啦！水金站在瀑布旁的大石上，濺起的水花清爽涼快，也驚嘆市區附近竟然有如此氣勢澎湃的瀑布。欣賞過壯觀的瀑布後原路折返，走回主徑後下行就到達將軍澳村，最後步行至寶林，完成了這次親子行山路線。

遊小夏威夷徑時大家應注意以下事項：

1. 小夏威夷徑路況非常良好，沿途樹蔭多，也設有多張椅子給山友休息；

2. 疫情期間保護在地村民，經過村落時請戴上口罩；

3. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

4. 在小徑、石澗、瀑布拍照前安全至上，請先衡量自己體力及行山經驗才攀爬石塊或涉水步行，否則在主徑上遠觀風景也是不錯的選擇；

5. 山徑沿途有許多蚊子，夏季前來應做足防蚊措施；

6. 在潮濕下雨天後前來，部份路段非常濕滑，行走時容易滑倒，也不要太接近石澗及瀑布。

撰文：蒲・臺島 Gold2TW

攝影：水金、Simon

編輯：鄒仲安

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