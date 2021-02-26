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瘀傷處理｜林作練拳迎戰鍾培生 中醫教授去瘀方法 前世界拳王分享避免受傷心得

更新時間 (HKT): 2021.02.27 06:00

最近林作和鍾培生的「百萬林鍾一戰」引起廣泛討論，能否成事仍是未知之數，不過林作已積極練拳備戰。打拳、搏撃等要埋身肉搏的運動，少不免令人有受傷撞瘀的風險，究竟進行這類運動時，該怎樣避免損傷？受傷之後又可以怎樣活血散瘀？曾贏得KF1世界拳王，現為泰拳及拳擊教練，有「不沉艦」之稱的李鑑任（Kenneth ），以及香港註冊中醫徐澤昌，二人都各有辦法。

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手腕腳腕最易受傷

要避免損傷，當然要先知道身體哪些部位最容易受傷。李鑑任教練指，若以泰拳初學者而言，一般較容易受傷的部位是手腕和腳腕。李鑑任教練說：「因為泰拳會出拳和踢腳，很多時動作稍有不正確，便會弄傷。」適當的裝備能減低受傷機會，手部方面有手帶（hand wrap），能夠保護指骨、腕骨以及手部小韌帶，亦有固定拳頭之效。不過要留意，若是手帶太鬆或綁的方法不正確，可能會弄巧成拙，增加扭傷手腕的風險。至於腳部則有護腳（ankle protector），像襪一樣套在腳上，減低起腳受傷的機會。

先凍敷再塗藥膏

不論初學者或是經驗老到的拳王都有受傷機會。李鑑任教練分享，他受傷後首兩天，一般會先凍敷患處，若有需要會塗上消炎藥膏，多加休息就會自行痊癒。李鑑任教練說：「有時會服食消炎藥，不過用藥須經醫生介紹，不能自行亂買。」有時若發現骨骼輕微移位，李鑑任教練也會選擇請註冊中醫師幫忙「啪骨」。

血瘀體質 受傷更易出血

跌倒撞傷都會令身體出現瘀傷，究竟瘀傷是甚麼？徐澤昌醫師指，在中醫角度而言，瘀血屬病理產物，除因為跌仆損傷和撞傷後所產生，瘀血亦與體質有關，即中醫理論中九種體質的其中一種——「血瘀質」。徐澤昌醫師解釋：「身體氣虛血弱會因虛致瘀，血瘀體質的人容易出血，身體可能有不少痛症，疼痛部位一般較固定和歷久不癒，通常在晚上發作，某部位會感到十分繃緊。」除了痛症，血瘀體質的人的舌頭也可能會有瘀點和瘀斑，舌底兩條血管呈深色及腫脹。此外，血瘀體質的人面色會較暗紫，指甲亦可能呈瘀黑色，徐澤昌醫師說：「還有一種現象叫作肌膚甲錯，皮膚看上去較乾燥、顏色較沉着，這些都是血瘀現象。」

凍飲及熱氣食物引致血瘀

徐澤昌醫師說：「身體出現情志失調，如肝氣鬱結，也會出現氣滯血瘀。」他補充，這種情況多見於女性，例如經常感到壓力大、月經前乳房脹痛月經時出現痛經、經血呈紫暗色並伴有血塊及量少等，嚴重甚至會閉經，即有月事不來的情況。此外，血寒血熱均會引起血瘀，血寒即常喝凍飲令身體受寒收引，以致經絡運行不暢；而血熱則由愛吃熱氣、煎炸或高脂食物所致。

多種食物及藥材能活血散瘀

徐澤昌醫師推介四款活血散瘀的食物，包括山楂、 韭菜、蟹、茄子。徐澤昌醫師解釋：「山楂可以沖水飲用，具消食導滯和散瘀作用；韭菜除了壯陽功效，亦能散瘀；蟹也有活血消腫的作用；而茄子則有良血消腫之效。」藥材方面，紅花、桃仁、益母草、丹參、田七、雞血藤等藥材都有活血散瘀作用。不論是想靠食物還是藥材活血散瘀，徐澤昌醫師建議先諮詢註冊中醫師，因為各人體質不盡相同，是否適合使用某類藥材、其具體用量都因人而異。徐澤昌醫師說：「如果誤用藥力太強的藥材，可能會導致身體更虛弱，所以用甚麼藥必須由註冊中醫師判斷。」

針灸、拔罐、刺絡放血都能散瘀

除食物及藥材，中醫都有不少方法活血散瘀。例如針灸以針穿過皮膚並刺激穴位，同時結合艾草藥力及溫灸熱力，以疏通經絡及解結，達致活血散瘀的效果。此外，拔罐中的閃罐、走罐等方法都有助改善血液循環，有活血散瘀之效。還有一種叫刺絡放血的方法，中醫會刺破較為腫脹的靜脈血管，放出小量瘀血，徐澤昌醫師說：「對靜脈曲張或新傷，都會有即時止痛的效果。」

新傷不宜搓揉

不少人都會按揉瘀傷部位，包括以烚蛋在瘀傷上滾動。徐澤昌醫師指，烚蛋的確有助散瘀，不過效力並非來自老一輩所講的「吸走瘀血」，而是因為雞蛋有一定溫度，其熱力有助局部部位行氣活血，達致活血散瘀的效果。

不過徐澤昌醫師亦提醒，若瘀傷屬新傷，即剛剛撞傷、仍感紅腫熱痛，最好不要搓揉，至於舊患，中醫推拿手法和按摩手法都有助活血散瘀，不過按揉之前必須先判斷瘀傷出現的原因。徐澤昌醫師解釋：「若屬普通撞傷，在附近輕輕按揉無甚問題，但若發覺疼痛越來越嚴重，可能是骨折、脫骹或其他較嚴重情況，揉它的話可能會導致更嚴重問題，最好應要求醫。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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