大時大節過後，相信不論是飼主還是貪吃的毛孩都吃得相當滿足。不過，毛孩在大吃大喝後有機會面臨患上胰臟炎的危機，如沒有及時發現，甚至會有生命危險。到底貓狗患胰臟炎有甚麼成因？發病時有何症狀？又有哪些品種比較高危？

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胰臟疾病與飲食習慣有關

胰臟是動物重要的內分泌與外分泌器官，負責維持體內正常運作及消化。胰臟負責製造及釋放胰島素、升糖素、體泌素等激素，以維持血糖以及代謝系統的穩定。同時，胰臟腺泡細胞會分泌消化酵素，協助分解腸道內食物當中的脂肪、蛋白質及醣類，幫助毛孩吸收營養，所以千萬不要看少胰臟發炎。

患上急性胰臟疾病的主要因素離不開飲食問題。當每次毛孩以無辜可憐的樣子看着飼主，希望可以吃一口飼主手上的美食時，如果每次飼主都抱着「就給牠吃一口好了」的心態的話，長久下去會對毛孩的腸胃造成很大負擔，特別是胰臟炎的高風險族群。

易患胰臟炎的貓狗品種

有些狗狗品種較容易患上胰臟炎，例如史納莎、約瑟爹利、拳師犬、喜樂蒂牧羊狗（小牧）等，而貓咪則是暹羅貓、喜馬拉雅貓等品種。隨着毛孩的年紀增長，患上胰臟炎的風險亦會上升，所以當毛孩達７歲以上時就要多加留意其飲食習慣。過胖或運動量不足的毛孩，通常身體脂肪會增加及代謝會變慢，患病的機率也會較高。

貓狗急性胰臟炎症狀

一旦發現毛孩有以下症狀就要多加留意。狗狗患急性胰臟炎的常見症狀包括食慾下降、精神變差、嗜睡、嘔吐、腹痛（呈祈禱姿勢）等。不過，這些症狀也十分常見，有機會是患上其他疾病，所以當出現以上症狀時首先要帶毛孩給獸醫診斷，不要胡亂用藥。

而貓咪的發病症狀則較為不明顯，由於多數貓咪不會嘔吐，也不會有明顯腹痛的反應，所以最常見的情況是精神變差、食慾下降等。

要避免毛孩患上胰臟炎，飲食的控制非常重要。要盡量選擇低脂而且容易消化的食糧，適量的碳水化合物、蛋白質亦對毛孩的身體健康有益。

撰文：黃雅純

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