患上類風濕性關節炎，很多人會自行戒口，以為可減少關節疼痛發炎。風濕病科專科醫生陳柏滔表示，不少患者會將類風濕性關節炎與痛風混淆，其實兩者是迥然不同的疾病。痛風講求飲食控制，而類風濕性關節炎主要依靠藥物治療，由傳統抗風濕藥開始，若患者對藥物反應不足夠，便會添加生物製劑或口服標靶藥。不過飲食配合亦同樣重要，例如可透過攝取某些食物營養，紓緩藥物的副作用；也要避免一些有機會影響藥效或病情的食物或飲料。

紓緩藥物不適的食材：

一、南瓜

甲氨蝶呤是常用的傳統抗風濕藥，副作用包括脫髮、口腔潰瘍等，因此醫生通常會一併處方葉酸補充劑。而南瓜含有豐富的維他命及葉酸，患者多吃南瓜後可減低甲氨蝶呤的副作用。

二、粟米

在類風濕性關節炎的治療初期，很多時會用到低劑量的類固醇，目的是盡快控制病情。類固醇成效快，但有機會影響骨質密度，所以患者需要吸收足夠鈣質，以預防骨質疏鬆。粟米含豐富鈣質，每100克的粟米含有約300毫克的鈣，跟乳製品不相伯仲，是豆類和乳製品以外的好選擇。

三、藜麥

類固醇俗稱「肥仔丸」，因服食後經常覺得肚餓，容易越吃越肥。藜麥曾被美國太空總署選為「最理想的太空糧食」，含豐富氨基酸及蛋白質，進食後可增添飽足感。陳柏滔醫生指，部份類風濕性關節炎患者有機會同時對麩質敏感，即進食含麩質食物後會出現腹部不適，而藜麥不含麩質，適合有麩質敏感的患者食用。

四、三文魚

陳柏滔醫生表示，三文魚含豐富的Tri-Omega（奧米加3），Tri-Omega有消炎作用，適合類風濕性關節炎患者食用。對於有部份患者以為紅肉和海鮮不能吃，陳柏滔醫生指長期戒肉會令身體缺乏維他命B12，除非試過進食某類食物後有發作情況，否則毋須特別戒口。惟要注意患者服藥後有機會令抵抗力下降，為免增加感染風險，食物須徹底煮熟，避免進食生冷食物。

陳柏滔醫生補充，類風濕性關節炎患者患心血管病的機率較高，因此應避免進食煎炸食物，還要保持健康及均衡飲食，如低鹽低油飲食模式，因高鹽份會令患者血壓上升。

除了以上提到的健康食材，陳柏滔醫生指有部份食物有機會影響藥效或增加患者感染風險，不建議進食。

避免進食的食物／飲料：

一、隔夜飯菜

類風濕性關節炎患者因服食很多藥物，有機會令抵抗力降低，而雪櫃的溫度亦未必足以抑制細菌滋生。如果進食隔離飯菜時只用微波爐翻熱，未必能完全殺菌，可能仍存在毒素，導致腸胃炎。陳柏滔醫生提醒患者，若要翻熱食物，應使用熱鍋徹底翻熱。

二、酒精

不少類風濕性關節炎患者須服食多種藥物，如止痛消炎藥、類固醇、抗風濕藥等，藥物與酒精有機會產生相互作用，影響藥效。另外，常用於治療類風濕性關節炎的甲氨蝶呤，須要經肝臟消化；而酗酒或飲用過量酒精亦會增加肝臟負荷，導致肝酵素上升。若患者被驗出肝酵素過高，而醫生無法分辨是酒精抑或藥物導致，為安全計須停止藥物治療，或會嚴重拖慢患者的治療進度。

三、西柚汁

西柚汁會導致體內一種酵素降低，某些藥物當缺乏了這種酵素，會令該藥物的水平提升。如風濕科藥物環孢素或其中一款治療類風濕性關節炎的口服標靶藥，均會受西柚汁影響而增重藥效和增加藥物的副作用。

四、有汽飲料

某些類風濕性關節炎藥物會有特別的外層，作用是延長藥物在體內發揮的時間。而碳酸飲品有機會破壞藥物的外層，影響藥物在體內發揮的功效。

五、提高免疫力的保健品

很多人會服用靈芝孢子、人蔘、蟲草、當歸等名貴藥材製成的保健品，陳柏滔醫生提醒，這類產品聲稱能增強免疫系統，但類風濕性關節炎的治療目標是控制過度活躍的免疫系統，因此若病情未穩定，最好盡量避免服食保健品或中藥。至於一般的多種維他命或鈣片，他表示完全沒影響，醫生亦會處方予患者服用。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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