中國海關總署昨日（2月26日）宣佈將在3月1日起暫停進口台灣菠蘿，由於去年以來，大陸海關多次從台灣輸華菠蘿中截獲檢疫性有害生物，為從源頭攔截植物疫情風險。台灣菠蘿稱為鳳梨，和菠蘿在形態、風味和口感方面略有一些區別。據台灣數據顯示，台灣外銷大陸的菠蘿高達九成，禁令也將讓台灣一年損失約4.15億港元。台灣總統府蔡英文在fb則以突襲來形容今次事件，稱大陸單方面暫停輸入台灣菠蘿，明顯不是貿易考慮，因此予以譴責。而總統府發言人張惇涵則表示：「從去年到現在，台灣的鳳梨（菠蘿）銷往中國檢驗的合格率高達99.79%，因此中國這樣的行為不是一個善意的行為！」有台灣學者則擔心這只是開端，接下來會有一項一項農產品受牽連。

果欄代表：台灣鳳梨只佔香港市場5%

香港方面，九龍果菜同業商會副理事長張志祥說，「現時本港入口的菠蘿大多從菲律賓進口，較港人所認識是「地捫」品牌，而台灣只佔5%，雖然台灣鳳梨糖度和口感都較菲律賓好，但由於後者供應較穩定，所以批發上一般以菲律賓為主要進口國家。至於兩地價錢比較要視乎當時的供求關係，沒有說那個較貴或者較便宜。雖然大陸暫停進口台灣鳳梨，但由於佔香港市場太細，所以不會受影響。」另外，有網民及食材店發起用港幣「懲罰」台灣鳳梨行動，在Facebook發起台灣鳳梨團購，希望可以支持台灣農友。

雖然「鳳梨」和「菠蘿」同屬鳳梨科，但形態、風味和口感方面略有一些區別。菠蘿外皮多是黃色，鳳梨則是帶有綠色，而鳳梨的果肉可以即切即食，菠蘿的果肉則含有氧化酶，會刺激人體，要先泡鹽水才能食用。菠蘿與鳳梨的外觀相約，可是，菠蘿的外皮是黃色，表面會扎手，葉子是呈鋸齒，而鳳梨的外皮呈綠色，不會扎手，葉子邊緣亦較光滑。

台灣是鳳梨王國 品種多達10種

說台灣是鳳梨王國一點也不為過，在台灣有多達10種不同鳳梨品種，較港人所認識有牛奶鳳梨、釋迦鳳梨，產地和產期甚至外型味道各有不同。

記者：何嘉茵

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