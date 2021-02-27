台灣交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，全台各地許多景點紛紛規劃出各具魅力的單車路線。其中雲嘉南濱海國家風景區，不僅在西濱近海一帶坐擁自然景致、人文史蹟、打卡地標，且易於南北串連，沿途還有多座遊客中心作為據點，不論長線騎乘或短途漫遊均合適，既可鄉間騎行舒活身心，也能飽覽山海風光。

由北而南涵蓋雲林縣多地

雲嘉南濱海國家風景區由北而南涵蓋雲林縣四湖、口湖，嘉義縣東石、布袋，台南市北門、將軍、七股、安南等沿海地區，不少景點平時早已遊人如織，不過正値「自行車旅遊年」，騎乘單車來感受濱海風情，別有另一番意趣。

在雲嘉南濱海騎車的好處，在於許多景點都分佈在省道台17線或台61線西濱快速道路的平面路段兩側，若是平日就喜愛騎自行車，則不論是從雲林往南，或從台南向北，均可一路沿着兩條省道作為軸線，再隨時穿梭各處。

雲嘉南濱海國家風景區

網址：swcoast-nsa.travel

地址：台南市北門區北門里舊埕119號（管理處位置）

口湖遊客中心 嚐新鮮海產

倘若並沒打算自己帶着單車南往北返，只想輕鬆地感受一段單車騎行之樂，也有許多輕鬆便捷的方式。比如雲林縣的口湖遊客中心，2月份才剛剛添購一批自行車，可免費登記借用。在遊客中心旁，就有一片過去原為私房景點的椬梧滯洪池，有綠意環繞的濕地風光，可以沿着湖濱的環湖自行車道繞行，時見湖上水鳥翻飛，饒富野趣。

在口湖遊客中心內還有間農村社區小舖，除了展售在地特產之外，這裏也是一間餐廳，系列餐點取名「甘苦人料理」，吸引不少遠來饕客，除了約100至400台幣（約29至111港元）不等的海鮮麵、個人套餐外，滿桌海味的合菜也相當受歡迎，可嚐到鮮蝦沙拉、煎虱目魚、花枝排、烏魚子乃至烏魚米粉等等。

口湖遊客中心

地址：雲林縣口湖鄉梧南村光明路163號

時間：早上9時至下午5時半

註：可免費借單車，農村社區小舖用餐宜預約，合菜每桌約3,000台幣（約835港元）起

黑森林自行車道 與壁畫打卡

從口湖遊客中心往北約10來公里來到四湖鄉內，在三條崙這個地方有段黑森林自行車道，這裏不僅有夾道的林蔭遮蔽，且少有汽、機車通過，十分清幽靜謐，抬頭還可看見濱海的風車轉動，騎起來十分暢快。鄰近還可轉往萡子寮彩繪村，這座村子裏的壁畫，以哪吒鬧東海等傳統神話故事為主題，又有觀光局吉祥物「喔熊」公仔出沒各地，頗具童趣。

黑森林自行車道

位置：接近雲林縣四湖鄉海清路93號

從雲林不論騎車或是開車，南行來到嘉義的東石漁港、布袋漁港等地，又是另一番濱海風情。其中布袋漁港除有漁鄉美食之外，高高聳立的高跟鞋教堂，是路過時幾乎怎樣都會來瞧一眼的地標。此地從落成至今，已幾經再造，目前周邊增添不少裝置藝術，夜裏也有絢麗的燈光秀，增添不少遊趣。

高跟鞋教堂

地址：嘉義縣布袋鎮海興街

北門區地標水晶教堂 鹽田賞日落

來到台南市的北門區之後，這裏又是一處極適合單車漫遊的據點。在北門遊客中心一帶有「錢來也」雜貨店等租車點，周邊盡是繽紛多采的裝置藝術、打卡景點，時常可見情侶留影。 這裏還有一座地標水晶教堂，雖然也已落腳北門多年，但若是騎單車過來，感覺還是挺不一樣。

北門遊客中心、水晶教堂

地址：台南市北門區北門里200號

時間：早上9時至下午5時半

北門還有一條總長約3公里的自行車道，可從遊客中心經北門教堂後，續往北門潟湖與井仔腳瓦盤鹽田而去，若剛好碰上落日時分，鹽田的夕陽美景可是相當動人。

鄰近井仔腳瓦盤鹽田的鹽鄉民宿餐廳，既是北門濱海一帶較早開設的民宿，其餐廳也早已建立口碑，個人點餐到合菜都合適，雙人同行約500元上下便可頗為飽足，招牌料理包括乾式的蚵仔麵線、虱目魚香腸、西瓜綿虱目魚湯、鮮蝦、絲瓜炒蛤蜊、乾煎無刺虱目魚等等。

井仔腳瓦盤鹽田

地址：台南市北門區西南郊復育鹽田

鹽鄉民宿餐廳

網址：www.salt-house57.com

地址：台南市北門區井仔腳57號，可單點或點約2至10人不等套餐、合菜，4人合菜約1,000台幣（約279港元）起

將軍漁港嚐小吃 乾煎虱目魚嶺

從北門續往南行，可經將軍漁港、馬沙溝等地，在將軍漁港直銷中心內的海中央小舖，販售許多在地小吃，比如以虱目魚肉背鰭肉乾煎的虱目魚嶺，或是火燒蝦粽子、虱目魚湯包、螃蟹米糕等等，可以在港濱一邊嚐海味，一邊俯瞰漁港景致。

將軍漁港

地址：台南市將軍區平沙里156、157號

註：漁港直銷中心3樓海中央小舖提供套裝行程

海中天小舖除了每份約從25至150台幣（約7至42港元）間的各式小吃之外，這裏還推出別開生面的「蚵家莊行程」，可以體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，再搭配小吃合菜，新鮮現嚐。

從將軍區來到七股，又是另一番遊趣。外觀呈幾何造型的七股遊客中心，晴空下十分亮麗，鄰近即是七股鹽山，串連出不同於北門的鹽鄉旅遊趣。這裏設有潟湖單車專用道，可從七股鹽山出發，一路行經龍山宮、海寮碼頭、六孔碼頭、黑面琵鷺生態展示館，最後來到國聖港燈塔，單程約18公里。

七股遊客中心

地址：台南市七股區塩埕里塩埕102-8號

時間：早上9時至下午5時半

其中位於台灣本島極西點的國聖港燈塔，又名七股燈塔，這裏近年來因天然積沙嚴重，意外形成一片荒野大沙漠般的景觀，如果不是騎單車而是開車而來的話，還得停在外頭好一段再走進去。沙丘連綿的景觀，感覺十分神奇。踩單車兜風閒逛，總是有許多不同於開車的視野，或許等到你來雲嘉南濱海探險，也會有不同的體會與發現。

交通：嘉義車站搭嘉義往台西方向客運可至三條崙；嘉義車站往口湖可先搭至北港轉乘；新營車站搭台灣好行西濱快線，則可經高跟鞋教堂、水晶教堂、井仔腳鹽田、將軍漁港、七股鹽山等景點

相關資訊：

2021自行車旅遊年：taiwanbike.taiwan.net.tw

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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