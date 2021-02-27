不久前公佈的2021美國金球獎提名，大熱《王冠》（The Crown）仍然是鰲頭，得到6項提名，稍稍領先。看來劇中對英國皇室描寫引起的輿論和非議無損《王冠》在評審們眼中的地位。而我看好的《黑錢勝地》（Ozark） 不負所託，得到4項提名。在《黑錢勝地》第四季播放之前，不如回顧一下《黑錢勝地》頭三季的發展事態。

相對於《王冠》鋪天蓋地式宣傳，《黑錢勝地》是細細聲的。《黑錢勝地》無論是宣傳海報、選角、畫面均籠罩着冷冷的色調，灰灰暗暗了無生氣。故此，當外國傳媒說《黑錢勝地》是洗黑錢版《絕命毒師》，我倒是不太認同。至少，《絕命毒師》的Mr. White在危險關頭死裏逃生可以博君一笑，觀眾不禁會為Mr. White心痛。

《黑錢勝地》的Ozark是指密蘇里州的奥沙克湖，一個洗黑錢的天堂。主角Marty Byrde（Jason Bateman飾）是個出色的財務顧問，做事有板有眼，在女兒眼中，他孤寒度縮、不解人情，與老婆Wendy（Laura Linney 飾）對話猶如交待工作進程。Marty如同一部理性機械，毫無情趣可言，當工作夥伴要換新office，他盤算那一排大玻璃窗會令他每月「損失」多少錢。為解決性需要，Marty會在車裏自瀆。有天，他與客人開會時竟悄悄看色情片。原來，片中人是老婆Wendy以及一個頭髮稀疏、身形明顯比他遜息的男人。此時貌似陷入中年危機的Marty遇上轉捩點。

墨西哥販毒集團指責Marty的合夥人一直在偷錢。眼見合夥人被毒販槍殺，被槍頭指着的Marty情急之下，提出為毒販洗黑錢的offer，說只需要一個夏天，他就能把800萬美金洗白。經過一番唇舌說服，Marty舉家由芝加哥搬到Ozark。

咦，等等？出軌老婆怎麼辦？毒販替Marty處理得乾手淨腳，從高樓拋下情夫，杜絕情夫拖着Wendy的走佬去路。Marty選擇保住Wendy，不全然為了夫婦情誼。以Marty精打細算，凡事計到盡的性格，保住Wendy維持一家人整整齊齊（表面上）才是唯一出路，一家人搬去人工島總比一個失去生意夥伴及老婆的男人無啦啦去Ozark來得正常。

以上大致是《黑錢勝地》第一季的背景，亦是Byrde一家踏進深淵的開端。去到Ozark後，主角一家當然接二連三地遇到挑戰。第一季，主角一家猶如熱窩上螞蟻，看着Marty如何玩弄數字遊戲，開賭場、經營夜總會，與當地農場產毒大亨出謀獻計。第二季則是Wendy的天下，憑着以往的地產經紀經驗，Wendy在各個談判中混水摸魚，言語上威脅政客、拉攏對自己有利的人士。Wendy由第一季的出軌女人，到第二季平息紛爭，直到第三季，她的野心越滾越大，背着Marty擴大生意藍圖。從夫婦行為可以看出Marty和Wendy兩種截然不同的冷血，Marty是邏輯數據王，凡事止賺止蝕；至於Wendy則是要贏，遇上危機，她選擇擴充生意，未到最後一刻不肯放手，心狠手辣的零和思維。最後不得不放棄自己的親細佬，承受極大的痛苦。

《黑錢勝地》最吸引我的地方是劇中沒有一個無辜者。看着看着，你會心痛他們的命運，卻不會為他們感到不值，因為他們每一個人都是自掘墳墓。而往往，劇中人為了解決當下問題，而撒下惡果的種子。在《黑錢勝地》中比黑錢更黑的是人性，在劇中體會現實世界中罕見的惡有惡報，聊以安慰。

撰文：林三維

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