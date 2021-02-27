「我想我也算是創業吧。」陳玥楓（小豬）回答問題時總是一臉靦腆，眼神不時投向坐在鏡頭後的媽媽。工作時，她滿有自信向別人介紹自己創作的鬼口水產品，讓人忘記她只是13歲的女生。

Slime Unicorn店主小豬是00後，今年13歲，讀中二。三年半前，她開始租格仔店賣自創的主題鬼口水做小店主，又開設社交平台分享創作，現已有13,000人追蹤，初初她只是租了格仔店的一個格仔，現時已發展到五個售賣點，享受興趣之餘，更以自己的能力賺取零用錢。

PG家長指引 母負責租務定價

早在小學三年級時，小豬已接觸鬼口水，「約2016年左右，看見師姐開始玩鬼口水，覺得它的聲音、質感很有趣，就開始接觸這件事。」不過當時父母管教比較嚴厲，不太贊成小豬玩鬼口水，「他們一開始害怕成份有害，不讓我玩，也不讓我自己製作，那時全部都是買回來玩。」後來雙親做過資料搜集，媽媽漸漸放手讓小豬自己玩，「做家長第一件事是要理解這件事，才決定是否讓她接觸，我覺得這是做家長的責任。」

迷上鬼口水初期，小豬只是玩玩，後來變成她的減壓工具，「那時因為被欺負，跟同學關係不好；上課時又常常不明白學習內容，很辛苦。玩鬼口水的時候，把壓力全丟到腦後，所以我很喜歡玩。」四年級時，她決定自己製作鬼口水，在網上參考製作方法，把自己想過的靈感實現，也希望跟人分享，於是哀求媽媽半年，希望開店賣自己的產品，「我很想做這件事，就跟媽媽說我一定先讀好書！小四的暑假，媽媽終於答應了。」

媽媽也想為小豬提供空間嘗試，決定幫她租格仔店，「因為牽涉租務合約，要家長幫她。但我也會向她解釋合約、租期、責任等。譬如我們買的鬼口水，要有警告貼，這些自己要做好，因為在香港賣東西都有法律責任。」

首次租格仔店，小豬十分緊張，不時潛伏在店內外看看銷情，「過去我很容易因為別人一句話而受影響，曾經聽到別人的批評，如『這些東西怎麼也可以拿出來賣？』當時很不開心，心情有點低落。」媽媽知道那時她還小，需要「PG家長指引」，「我跟她說，別人有別人的感覺，你也要接受，你會選擇不開心，還是改進？」

小豬也做過蝕本生意，「例如$12成本，我賣$13，媽媽就會教我計算，我覺得長大後這些知識一定有用。」媽媽是會計出身，辭工後又做過蛋糕網店生意，到現在全職照顧家庭，也會幫忙打點生意，「她那時太小了，只有小學四、五年級，根本不懂甚麼是成本。到現在，也是由我計算成本，再由她定價。」

自創招牌鬼口水 「是非黑白」抒發情感

現時小豬的產品已發展到五個售賣點，小豬媽媽直言想不到她這麼有恒心，本來以為頂多做半年，現在卻維持了三年多，「成品做得好，又不影響學業就可以。我們沒有強迫她補習，時間上她全權自己控制，我看見她回家後會做完功課，要溫習時又會溫習，再開始做鬼口水，就隨她。」

現時客人年齡層約11至13歲，有些更是忠實粉絲，每次推出產品也定必光顧。小豬自製的鬼口水，靈感大多來自生活和情緒，「源自自己的生活和感覺，例如香港發生很多事情令我心情不好，統統都成了靈感，在包裝和顏色上作表達，好像之前設計過一款『是非黑白』。每星期大概會有兩款新的鬼口水，基本上不會重複，節日也有一些限定產品。」

主題獨特有新意，產品一般都極速售罄，幾乎每星期也要補貨。扣除租金和成本，以中二生而言算是很不錯，每月收入約$4,000，小豬會跟媽媽五五分賬，部份撥入零用錢，有時則會儲起來，讓自己交學費上興趣班。小豬媽媽說：「在這個年紀算是賺得到錢，我也佩服她。」除了經營社交媒體，小豬還要入貨、設計、製作、上架、物色格仔店等等，工作比想像中多，平衡學業和小生意也不容易。小豬媽媽有時雖然擔心，但是卻覺得這是很好的學習機會，「她會對自己有要求，過程中也想讓她知道錢唔易賺，花的時間和心力未必有回報。加上可以學習跟人交流，又認識到朋友，她變得成熟、穩重，多考慮別人的感受，又變得開心，沒以前那麼自私。希望她會珍惜這盤小生意，將來有機遇也會自己把握。」

instagram：slime.unicorn.hk

記者：黃曉婷

攝影：魏子朗、張志孟

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