有領養中心的義工指，一名居於長洲的青年領養流浪唐狗後，因為經濟問題欠租四個月，最後留下狗狗一走了之，導致狗狗獨留屋內十多日，幸好其間有鄰居從窗口拋食物入屋內給狗狗充飢。由於無法再聯絡上領養人，狗狗將回到領養中心暫養。

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去年九月，狗狗義工Regina將一隻一歲大的流浪唐狗Bob交由一位住在長洲的23歲青年阿民暫託，兩個月後阿民提出想領養Bob，由於阿民曾經幫Regina暫託狗狗，故相信他是愛狗之人，而且Bob亦非常喜歡阿民，所以Regina便放心交狗狗Bob由他照顧。

原本狗狗Bob是浪犬，由好心人救起後因為各種問題而無法繼續飼養，在一波三折下來到領養中心「唯珍牽」，所以當知道Bob有新家的時候，救起Bob的好心人和狗義工都很開心，定期都會到長洲探望Bob，亦經常以WhatsApp與阿民跟進狗狗的情況，直至一月底阿民也沒有表現出不妥。

但原來阿民因為經濟問題欠租四個月，更在農曆新年前棄屋走人，從此銷聲匿迹，而狗狗Bob則被棄於屋內，在沒有食糧和食水下獨留屋內十多日。幸好有鄰居每天從窗口外拋食物入屋，後來牠被「長洲毛孩心聲」的義工救出帶回家。令人心痛的是，Bob不知道自己已被棄養，一直活潑地等待主人回家。

現時狗狗Bob身體大致正常，即使獨留屋內沒有人照顧仍然活潑精靈，Regina指狗狗將會回到領養中心「唯珍牽」暫養，她表示大多數的浪犬都有着悲慘過去，無論領養人遇上甚麼困難都應該與義工商量，絕不應置狗狗安危不顧，一走了之。但幸好Bob性格樂天，亦十分親人親狗，又聽話易教，所以即使被棄於屋內獨自生活了十多天，身心仍健康活潑，希望有好心人能夠給予Bob一個長久、快樂的家。

資料來源：Regina Lee @Facebook

撰文：黃雅純

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