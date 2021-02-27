飲水對身體好人人都知，不過原來飲水還有一些隱藏好處。外國有研究發現，當身體缺水且疲勞的時候，特別是女性，會更容易影響情緒，例如困倦、使快樂指數、幸福感和集中力下降。除了以上的精神狀況，負面情緒更可能引致各種身體症狀，例如頭痛、精神不振等，所以飲足夠水對身體十分重要。

瑞士研究發現小朋友飲足夠水記憶力更好

不僅如此，原來飲足夠的水，可以幫助小朋友有更好的學習表現。瑞士科學家Nathalie Pross在2017年發表了一項研究報告，探討兒童脫水與認知能力之間的關係。研究發現，小朋友在進行測試前飲水，記憶力明顯比沒飲水的表現更好。此外，結果亦顯示小朋友在補充水份之後，注意力和視覺搜索能力都比無飲水組別優勝。

將行爲聯繫情景 10星期養成新習慣

臨床心理學家鄒凱詩表示，想有效建立一個健康的飲水習慣，首先要了解「習慣」是如何形成。根據健康心理學家Gardner、Lally和Wardle在2012年進行的研究，養成習慣始於三個不同的階段：

初始階段 ：一開始要確定想要實現的目標。萬事起頭難，在實行第一步之前，首先要確定目標。 在這個階段，我們會為自己選擇新的行為，以及研究實際上的執行。例如將行爲聯繫到一個情景，可以為自己選擇一個簡單的行為，如每次看電話時都要飲水，幫助自己更易朝着目標邁進。

學習階段 ：隨後的這個階段，只要繼續重覆行為，並要保持一致，行爲與情景的關聯就會增強，繼而形成慣性，開始發展成為習慣。

穩定階段：當行為持續，在這個階段就會形成習慣，而且行為的強度已經穩定下來。通常在10個星期內就會形成習慣，如有需要，更可記錄一下飲水的次數，加快養成新習慣。

水非飲得越多越好 醫生指要慢慢飲

不過，水並不是飲得越多越好，泌尿外科專科醫生張皓琬提醒，每日攝取的水份多少、飲水的頻率和速度都有講究，飲太少會增加腎臟負擔，飲太多又未必能吸收，反而引致尿頻影響日常生活。也不宜急忙地一次灌掉整杯水，因為一下子飲太多水，身體為了保持血液濃度和酸鹼度的平衡，會排走多餘水份，慢飲才能吸收。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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