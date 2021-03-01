人的年紀漸長，自然會長出皺紋、視力減弱等，還會開始長出白髮，早前舒淇出席林熙蕾細女Mila的7歲生日派對，其後上載的一張合照中一頭白髮，現年44歲的舒淇已變成「銀髮族」。醫生表示除了年齡，壓力大、遺傳等都是長白髮的因素。

亞洲人約30至40歲開始長白髮

頭髮的顏色是受頭皮毛囊裏的黑色素細胞所影響，隨着年紀漸長，頭皮毛囊黑色素幹細胞會減少及退化，頭髮的黑色素製造便會減少，白頭髮就會出現。皮膚及性病科專科醫生胡惠福表示，亞洲人大約在30至40歲開始就會長白髮，不過每個人頭髮變白的速度不一，亦受遺傳及身體狀態影響。

至於壓力大同樣會加速白髮生成，因為精神壓力會令身體產生大量自由基，使毛囊的黑色素細胞受損，而停止製造黑色素，因而會加速白髮的生成。

中醫則認為白髮的增加與氣血失調有關，可能是腎虛、肝血不足、脾胃差。當人出現腎虛、氣血不足，頭髮、毛囊便無法獲氣血濡養，便會有頭髮稀疏、變白的情況。

拔一條長三條屬謬誤 建議攝取蛋白質預防

當一開始長出白頭髮時，有些人會拔掉，亦有說法指「拔一條長三條」，醫生認為這只是謬誤，並指每個毛囊每次周期只會長出一條頭髮，所以拔走一條白髮，也不會刺激附近毛囊長出白髮。但要留意，在拔掉白髮的過程中，反而有機會傷害毛囊，如果毛囊受損嚴重，就有可能再也長不出頭髮來。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，要預防長出白髮，就要攝取足夠蛋白質，或奧米加3脂肪酸含量較高的食物，例如三文魚，可以對抗自由基對毛囊細胞的損害，從而減少白髮的生長。此外，含豐富鋅和銅的食物亦有幫助，例如海鮮、果仁、豆類製品、牛肉、豬肝等，有助身體製造毛囊細胞，並幫助身體運用鐵質和製造紅血球，令頭髮黑色素形成。而坊間有傳聞指吃黑色食物可以令髮絲烏黑，但其實並無幫助。

中醫認為合桃、栗子、黑芝麻及腰果等都是對頭髮健康有益的食材，有助養心安神、補血健脾。桂圓芝麻糊或何首烏煲湯，都可以達到養髮及保健功效。此外，定時按摩頭皮亦有幫助，因為頭皮有很多穴位，可以促進氣血運行及疏通經絡。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！